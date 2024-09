.De Luca, terzo mandato? Io tranquillamente candidato

“Io sono tranquillamente candidato, a chi devo chiedere il permesso? Nonostante il Pd, io sono sulla linea Zaia: Zaia il terzo mandato lo sta finendo, nessuno ha detto niente in Italia”. Lo ha detto ad Andria il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della festa provinciale dell’Unita’, organizzata dal Pd, rispondendo ai giornalisti in merito all’opportunita’ di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali. “Questo e’ un Paese di dementi e di opportunisti – sferza – mica qualcuno ha sollevato il problema, ne’ il Pd, ne’ altre forze politiche. Quindi anche per la Campania parlate del quarto mandato o del quinto mandato, il terzo gia’ e’ aggiudicato”, sorride De Luca