Paolino: Due anni a tutela degli avvocati

Dopo la sentenza della decadenza da Presidente degli avvocati di Salerno, Gaetano Paolino ha così commentato: L’odierna sentenza del CNF ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dai colleghi che mi hanno assistito nel giudizio. Prendo atto che nella sentenza non sono stati richiamati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza emessa nel mese di agosto 2024 che ha enunciato, relativamente all’identica questione relativa alle elezioni del Consiglio dell’Ordine di Taranto, principi diamametralmente opposti a quelli enunciati dalle stesse Sezioni Unite ad aprile 2024 relativamente alla.questione di interesse.

Per quanto mi riguarda in questi due anni ho lavorato con i consiglieri senza sosta a tutela degli avvocati e continuerò a farlo anche a livello regionale per assolvere alle funzioni di Presidente dell’Unione regionale degli fori della Campania.

Ho sempre operato nell’interesse esclusivo degli iscritti e ringrazio i tantissimi avvocati che in queste ore mi hanno contattato per attestarsi affetto e vicinanza