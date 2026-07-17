De Luca: «Sanità campana, i ritardi nei pagamenti mettono a rischio il sistema» - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Universo Beach chiusa per 60 giorni: rischio sanitario sull’arenile
De Luca: «Sanità campana, i ritardi nei pagamenti mettono a rischio il sistema»
Sospesa ordinanza che imponeva stop a bus turistici sull’Amalfitana
Campania, caldo, prorogata l’allerta fino a lunedì
Attualità Campania

De Luca: «Sanità campana, i ritardi nei pagamenti mettono a rischio il sistema»

  • Luglio 17, 2026
  • 0
  • 78
  • 1 Min Read
De Luca: «Sanità campana, i ritardi nei pagamenti mettono a rischio il sistema»

”Per quel che riguarda la Regione Campania, io voglio esprimere una sola preoccupazione forte. La preoccupazione relativa alla sanità campana”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta trasmissione settimanale. “I tempi di pagamento per il comparto privato accreditato, cliniche, laboratori, fornitori di dispositivi medici, – ha aggiunto De Luca – sono diventati lunghissimi, si sono dilatati in maniera non tollerabile. Ci sono alcune strutture di eccellenza, penso alla clinica Montevergine, Mercogliano, Avellino, Pineta Grande, Caserta, ma tante realtà importanti dell’area napoletana, salernitana, che non vengono pagate da sei mesi, sette mesi. E sta ripartendo l’onda dei decreti ingiuntivi contro la Regione Campania. Faccio appello al Governo regionale – ha sottolineato il sindaco De Luca – perché affronti con assoluta urgenza questo problema e trovi una soluzione. Il rischio è vedere chiudere strutture private, vedere eliminate prestazioni essenziali per i nostri concittadini. E il rischio è anche quello di far fare un passo indietro drammatico al nostro sistema sanitario”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013