De Luca: «Sanità campana, i ritardi nei pagamenti mettono a rischio il sistema»

”Per quel che riguarda la Regione Campania, io voglio esprimere una sola preoccupazione forte. La preoccupazione relativa alla sanità campana”. Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta trasmissione settimanale. “I tempi di pagamento per il comparto privato accreditato, cliniche, laboratori, fornitori di dispositivi medici, – ha aggiunto De Luca – sono diventati lunghissimi, si sono dilatati in maniera non tollerabile. Ci sono alcune strutture di eccellenza, penso alla clinica Montevergine, Mercogliano, Avellino, Pineta Grande, Caserta, ma tante realtà importanti dell’area napoletana, salernitana, che non vengono pagate da sei mesi, sette mesi. E sta ripartendo l’onda dei decreti ingiuntivi contro la Regione Campania. Faccio appello al Governo regionale – ha sottolineato il sindaco De Luca – perché affronti con assoluta urgenza questo problema e trovi una soluzione. Il rischio è vedere chiudere strutture private, vedere eliminate prestazioni essenziali per i nostri concittadini. E il rischio è anche quello di far fare un passo indietro drammatico al nostro sistema sanitario”.