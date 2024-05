De Luca: “Ripubblicata gara per nuovo Ruggi di Salerno. Lavori in tre anni”

E’ tata pubblicata nuovamente la gara per la realizzazione del Ruggi di Salerno per un importo di quasi 400 milioni di euro: lo ha annunciato, nella consueta diretta social del venerdì, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “C’era stato un ricorso: dopo la sentenza abbiamo concordato con l’Anac di pubblicare il nuovo bando per 40 giorni. Quindi la scadenza per le offerte è fissata al 24 luglio. Avremo 1000 giorni di tempo per realizzare l’ospedale, lavorando h24”, ha aggiunto De Luca.