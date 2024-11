De Luca riapre gli uffici regionali a Bruxelles: ci va Maraio

Una notizia nella notizia. Così appetibile da risultare riservata, almeno fino ad oggi quando, con estrema nonchalance, si apprende – da un comunicato stampa – che, alla fine, Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, a Bruxelles ci è arrivato. Ma non per consensi. Di fatto, dalla promessa dell’incarico a Roma, De Luca è andato oltre, tanto oltre. E il socialista salernitano arriva al Parlamento Europeo. Dicevamo: una doppia notizia. Sì, perché negli anni, l’ufficio della Regione Campania a Bruxelles è rimasto desolatamente vuoto, nonostante le tante sollecitazioni degli europarlamentari campani che chiedevano al governatore di sfruttare l’occasione e dare alla Campania tanti punti di riferimento, andando oltre i confini nazionali. Richieste che non hanno trovato riscontro, almeno fino a qualche tempo fa, quando spedisce direttamente l’ex consigliere regionale in quegli uffici chiusi perché i costi erano particolarmente eccessivi. Cosa è cambiato ad oggi? A noi comuni mortali non è dato saperlo tanto che, come già detto, tutto è stato fatto nel massimo riserbo. Eppure, secondo quanto si apprende, a Bruxelles, quell’ufficio è aperto già da un po’ tanto che il socialista, fedelissimo del presidente De Luca, sta già tenendo incontri per mantenere saldo il suo rapporto con il territorio. Cosa ha spinto De Luca ad affidare a Maraio gli uffici del Parlamento Europeo? Perché l’incarico a Roma è stato congelato e, soprattutto, perché si è ritenuto opportuno non informare i cittadini? Siamo certi si tratti di un incarico fiduciario, dunque il governatore ci piazza chi vuole, ma sicuramente stranisce il silenzio di chi, politicamente parlando, ha sempre raccontato attraverso i social le più importanti esperienze. Un contentino in vista delle prossime elezioni regionali? Sarà che il Psi è pronto a staccarsi dalla coalizione di centrosinistra per sostenere De Luca, oggi in campo con tre civiche? Al momento, non è dato saperlo ma sicuramente lo scopriremo nelle prossime puntate. Erika Noschese