Ho presentato un emendamento alla manovra di bilancio per consentire alla Regione Campania di eliminare l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco relativi all’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento per il 2027 e il 2028. È una norma che avevamo già proposto e che è indispensabile per rendere lo scalo più competitivo, favorire l’apertura di nuove rotte e sostenere i flussi turistici”. A dirlo in una nota il deputato e segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca. “Il Governo avrebbe potuto inserire questa previsione già nel testo iniziale della manovra. Se anche dalla maggioranza arriveranno emendamenti nella stessa direzione, possiamo dire meglio tardi che mai. Auspichiamo che si arrivi a una condivisione trasversale della proposta e alla sua approvazione – spiega – La Regione Campania ha già previsto una copertura di circa 1,7 milioni di euro nel prossimo triennio. Ci sono le condizioni per dare una risposta concreta al territorio. Si dia un segnale concreto durante l’esame degli emendamenti”