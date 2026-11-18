L’ex allenatore granata è intervenuto sul provvedimento relativo alla gara con il Bari del 4 ottobre. Respinge gli intenti discriminatori e richiama il proprio percorso professionale.

«Accetto la decisione, pur non condividendola». Serse Cosmi commenta così la squalifica di tre mesi inflitta dal Giudice sportivo in relazione alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Il tecnico esprime amarezza per il provvedimento e sostiene che l’episodio contestato fosse privo di intenti discriminatori.

«Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono», afferma Cosmi, ripercorrendo la propria esperienza di insegnante, istruttore e allenatore. Nella sua dichiarazione ricorda il lavoro nelle scuole calcio e nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze di provenienze diverse, anche da contesti difficili.

«Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere», sottolinea il tecnico, rivendicando di aver sempre operato senza distinzioni di nazionalità, origine, colore o religione. Una storia personale e professionale che, secondo Cosmi, va considerata anche nella lettura dell’episodio sanzionato.

L’ex allenatore granata afferma di non ritenere la frase contestata «offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista» ed esprime dispiacere per la Salernitana, alla quale dichiara di essere ancora legato contrattualmente e che rappresentava in panchina durante quella gara.

Cosmi ringrazia infine chi gli ha manifestato vicinanza, in particolare i calciatori allenati in oltre trent’anni di carriera, e ribadisce la propria fiducia nella giustizia sportiva e nei valori di «inclusione, educazione e rispetto».