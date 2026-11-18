SALERNO – È scomparso nella notte di martedì un personaggio molto apprez- zato nell’ambiente della Sa- lernitana: Roberto Brustenga (nella foto), classe 1948, ex portiere della squa- dra granata con cui ha mili- tato nella stagione 1975/76 con 28 presenze. La società

ha espresso il proprio cordo- glio con una nota apparsa ieri sul sito ufficiale. Bru- stenga, il cui secondo era il compianto Fulvietto De Maio, giocò per una stagione a Salerno quando sulla pan- china granata si alternarono Rinaldo Settembrino, Mas- simo Giacomini e Ottavio