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Incidenti lavoro: cadono da carrello elevatore , gravi due operai

  • Luglio 14, 2026
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Incidenti lavoro: cadono da carrello elevatore , gravi due operai

Incidente sul lavoro questa mattina a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. In un capannone in costruzione in via Scafati, per cause ancora in corso di accertamento, due operai sono caduti da un carrello elevatore da un’altezza di circa 7 metri. Entrambi hanno riportato lesioni e traumi. Il primo, 62enne di Angri (Salerno), è stato trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli; il secondo, 57enne anch’egli di Angri, è stato portato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Entrambi in codice rosso, non sono in pericolo di vita. I Carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate intervenuti sul posto hanno sottoposto a sequestro il carrello e la porzione di capannone nel quale è avvenuto l’incidente. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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