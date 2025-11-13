De Luca. governo presenta recepimento anti-slapp ma è presa in giro

“Il Governo è stato costretto a presentare un emendamento per recepire la direttiva europea anti-SLAPP. Tuttavia, si tratta di una clamorosa presa in giro. Anzitutto, il testo invita a circoscrivere l’ambito di applicazione alle sole fattispecie transfrontaliere, escludendo quindi le liti di carattere puramente nazionale — proprio in un Paese guidato da un governo delle querele temerarie, in cui troppi ministri denunciano o minacciano querele strumentali contro giornalisti e oppositori. Inoltre, il Governo chiede una delega in bianco nel merito al Parlamento: una scelta inaccettabile. Presenteremo un nostro specifico emendamento per recepire pienamente la direttiva e per definire con chiarezza i criteri e le modalità di attuazione delle tutele per i giornalisti, perché non intendiamo avallare un finto recepimento solo di facciata. La direttiva anti-SLAPP è uno strumento fondamentale per garantire la libertà di stampa e il diritto di critica: non può essere svuotata di significato. Un motivo in più per vigilare affinché venga recepita davvero, non tradita.” Così il capogruppo democratico nella Commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca commenta la presentazione di un emendamento del governo alla legge di delegazione europea in discussione nella commissione affari europei della camera.
