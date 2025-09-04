De Luca: Fico? Mezza pippa

“Se definiamo un programma di buonsenso, concretezza e serietà, io non pongo nessun veto personale, altrimenti manderò tutti al diavolo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato a In Onda su La7, sulla candidatura di Roberto Fico. “Resto a quello che ci siamo detti: prima il programma, poi i nomi”. Quindi Fico per lei non è ancora il candidato? “Assolutamente no”. A Marianna Aprile e Luca Telese che gli hanno riproposto una sintesi delle accuse lanciate negli anni scorsi ai Cinquestelle e allo stesso Fico, De Luca risponde: “Ho fatto polemiche feroci e non le cancello. Ma Giuseppe Conte sta facendo un lavoro importante per superare quella fase di demagogia e di infantilismo politico. Poi dobbiamo guardare al futuro con ottimismo, ma nessuno si illuda che io attenui le mie opinioni. Io non faccio intese con nessuno, dico quello che penso”. De Luca considera “un atto di responsabilità aiutare la costruzione di una coalizione progressista, ma con due condizioni: non sia buttato a mare il lavoro di 10 anni in Campania, e definire un programma chiaro e non demagogico. Se qualcuno dice chiudiamo il termovalorizzatore (ipotesi lanciata nei mesi scorsi da Fico, ndr), non ci sto e dirò quello che penso”. De Luca potrebbe candidarsi per il Consiglio regionale? “Come no, dipende dalla voglia che avrò, ora mi sto dedicando a poesia, filosofia, arte, alle cose belle della vita”. Il governatore definisce “bestialità” far rientrare in un accordo la candidatura unica del figlio Piero alla guida del Pd campano: “E’ una scelta che ha fatto la segreteria del partito, a me non interessa nulla. Il partito campano è stato sequestrato due anni e mezzo per un atto di discriminazione politica, poiché in Campania l’area riformista aveva avuto il 70 per cento. Poi sono maturate le persone, anche la segretaria nazionale, ma nessun patto e nessun mercato. E’ intollerabile che in questo maledetto paese non si possa valutare una persona per ciò che è a prescindere dal cognome. E’ lui che “sta facendo un piacere al Pd”. E quale sarà il futuro per Vincenzo De Luca? “Non so che farò, da campano sono sulla linea Napolitano-De Mita, quindi ho un altro quarto di secolo davanti, non vi illudete”, sorride. “Daremo una mano a tutti quelli che vogliono lavorare con rigore per le nostre comunità, a condizione che ci sia un programma serio e non demagogico”. BOTTA E RISPOSTA TRA CONTE E DE LUCA In Campania “non abbiamo alcun patto su posizioni di potere o poltrone. Ci confrontiamo sul programma. Fico ha fatto bene il presidente della Camera, se chi non ha esperienza amministrativa non può fare il sindaco, allora nemmeno De Luca avrebbe fatto il sindaco. Non è questione che per continuare a fare l’amministratore si debba essere al terzo o quinto mandato”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte dal palco della festa nazionale di Avs, in corso a Roma. “Io venivo da 15 anni da lavoro di partito e lotte sociali e non venivo dal nulla”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca parlando a LA7 nella trasmissione “In Onda”, commenta le parole del leader del M5S Giuseppe Conte che dal palco della festa nazionale di Avs in corso a Roma, ha sottolineato che “Fico ha fatto il presidente della Camera, credo con grande plauso. Se poi fosse che chi non ha esperienza amministrativa non può fare il sindaco, De Luca non avrebbe mai fatto il sindaco. Ci confronteremo sui contenuti”. Ultima battuta dopo che Marianna Aprile sottolinea che Fratoianni ha commentato positivamente la candidatura di Piero De Luca a segretario regionale. «Vedete, ha chiosato De Luca- perfino Fratoianni…»