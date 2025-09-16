De Luca: campo fino a 100 anni

Io ho un virus, qualcosa faro’. E’ come un robot costruito per qualcosa, io sono costruito per fare”. Vincenzo De Luca chiude cosi’ la presentazione del suo ultimo libro, dal titolo ‘La sfida’. A poco piu’ di due mesi dalle elezioni, il presidente della Regione Campania guarda al suo futuro partendo da questo assunto. “E’ difficile fare e pensare insieme – rimarca – ancora piu’ difficile fare da uomo libero. Io ho una grandissima soddisfazione: siccome sono un capo, non devo chiedere nulla a nessuno e non voglio nulla da nessuno. Per tutta la mia vita vivo di quello che ho conquistato, con la mia fatica, la mia vita, i miei errori. Vivo di quello che ho conquistato e non voglio altro, perche’ rimarro’ fino a che campo un uomo libero”. Il ‘governatore’ assicura che la sua indole restera’ questa e, a chi profetizza un suo tramonto politico dopo l’esperienza da alla guida della Campania, ribadisce che lui si colloca “sulla linea Napolitano-De Mita”. “Camperemo fino a 100 anni – dice tra gli applausi e i sorrisi della platea – non vi scalmanate, abbiamo altri 25 anni davanti. E’ possibile che ci ritroviamo non domani, ma dopodomani”
