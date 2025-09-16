De Luca: campo fino a 100 anni - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Brasile, Bolsonaro ricoverato d’urgenza dopo un malessere
De Luca: campo fino a 100 anni
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 16 settembre
Fedez a La Zanzara, Cruciani: “Chiara Ferragni è nel palazzo”
Ultimora Campania

De Luca: campo fino a 100 anni

  • Settembre 16, 2025
  • 0
  • 137
  • 1 Min Read
De Luca: campo fino a 100 anni

Io ho un virus, qualcosa faro’. E’ come un robot costruito per qualcosa, io sono costruito per fare”. Vincenzo De Luca chiude cosi’ la presentazione del suo ultimo libro, dal titolo ‘La sfida’. A poco piu’ di due mesi dalle elezioni, il presidente della Regione Campania guarda al suo futuro partendo da questo assunto. “E’ difficile fare e pensare insieme – rimarca – ancora piu’ difficile fare da uomo libero. Io ho una grandissima soddisfazione: siccome sono un capo, non devo chiedere nulla a nessuno e non voglio nulla da nessuno. Per tutta la mia vita vivo di quello che ho conquistato, con la mia fatica, la mia vita, i miei errori. Vivo di quello che ho conquistato e non voglio altro, perche’ rimarro’ fino a che campo un uomo libero”. Il ‘governatore’ assicura che la sua indole restera’ questa e, a chi profetizza un suo tramonto politico dopo l’esperienza da alla guida della Campania, ribadisce che lui si colloca “sulla linea Napolitano-De Mita”. “Camperemo fino a 100 anni – dice tra gli applausi e i sorrisi della platea – non vi scalmanate, abbiamo altri 25 anni davanti. E’ possibile che ci ritroviamo non domani, ma dopodomani”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013