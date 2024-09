Cittadinanza onoraria per le Guide di Salerno

Il Consiglio Comunale di Avigliano ha conferito la cittadinanza onoraria al Reggimento Cavalleggeri Guide di Salerno per aver “instaurato un proficuo rapporto di collaborazione istituzionale con le scuole, le associazioni, le parrocchie e la Municipalità di Avigliano nell’ambito della cooperazione civile-militare supporto della Missione Unfil in Libano veicolando segni efficaci di solidarietà per la popolazione del distretto di Tiro (Libano del Sud) e offrendo occasioni concrete nell’impegno e nella riflessione sui valori della pace, dei diritti umani e della libertà in un’area afflitta da forti contrasti…”, si legge in una parte della motivazione del conferimento. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo di Città è intervenuto il Comandante del RGT Cavalleggeri Guide di Salerno, Colonnello Nicola Iovino, che ha ringraziato il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca e tutti i consiglieri comunale per il gesto di grande attenzione nei confronti delle Guide. La cittadinanza di Avigliano (Potenza) si aggiunge a quelle di Salerno, Centola, Oliveto Citra e San Cipriano Picentino.