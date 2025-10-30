Dante Santoro: I comizi a domicilio oltre le 100 prenotazioni

Dante Santoro, candidato alle prossine elezioni regionali con la Lega, circoscrione di Salerno e consigliere comunale.

Come procede la Campagna Elettorale ?

Meglio sarebbe difficile… Ogni giorno che passa vedo aumentare la voglia di cambiamento e dare fiducia ad una proposta politica alternativa. La mia attività quotidiana con le operazioni fiato sul collo e le missioni compiute al Comune di Salerno hanno dato credibilità e prova di perseveranza che sono presupposti necessari per potersi proporre a rappresentare i cittadini in Consiglio Regionale.

A proposito di Comizi a Domicilio come procedono?

I Comizi a Domicilio hanno superato le cento prenotazioni. Domani aprirò un Click Day per nuove dieci tappe, i primi dieci prenotati avranno diritto ad un Comizio a Domicilio. Questa iniziativa ha avuto la ribalta nazionale perchè ho creato un format che in maniera concreta combatte l’astensionismo ed avvicina i cittadini alla politica con la partecipazione, ma non solo interagendo con il candidato ma anche potendo partecipare alla redazione del programma politico.

In che senso partecipazione al programma politico?

Nel senso che io propongo un Programma con un’agenda di priorità, poi i cittadini però in questa campagna d’ascolto dei comizi a domicilio mi portano le loro proposte o anche segnalazioni di disservizi in ambito regionale ed io, integro il programma ovviamente dopo il vaglio della fattibilità e compatibilità della tematica con le priorità dell’agenda di Programma per una Campania Migliore.

Ci dica a questo punto alcune missioni compiute da Consigliere Comunale che le stanno più a cuore e i punti di programma che pone al centro della campagna elettorale:

Da Consigliere Comunale posso vantare di avere superato il record delle mille missioni compiute prima della fine dei dieci anni di consiliatura, se devo fare uno sforzo di sintesi…la Rinascita di Villa Carrara, il Porticciolo di Pastena Ritrovato, le 7 Piazze del Cuore dotate di defibrillatore, l’app Fiato sul Collo per i cittadini, il rilancio della Villa Comunale, la Casa del Diritto alla salute con la quale abbiamo erogato più di mille visite gratuite e tante altre iniziative.. Mentre il Programma per una Campania Migliore parte ovviamente dalla Sanità di oggi devastata e la mia prima proposta è quella di creare la Sanità dei Migliori in primis rendendo incompatibili i primari con le cariche elettive e politiche, ma non a chiacchiere, ma con una mia proposta.

Lei ha 36 anni, potrebbe essere il Consigliere Regionale più giovane della Campania, per i Giovani invece cosa propone?

Per i giovani se sarò eletto in Regione Campania creerò uno Sportello Fondi fronte strada che dia le informazioni in maniera tempestiva e trasparente su quali opportunità offrono i fondi regionali, così da avere tanti giovani che restano nella propria terra ad investire ed a realizzare le proprie idee sul territori creando ricchezza e lavoro. Inoltre lancerò il progetto Cittadinanza di Ritorno, ovvero Protocolli d’intesa con le grandi aziende nell’ambito dei lavori di consulenza, informatica e vendita, prevedendo incentivi e partnership proposti dalla Regione per coloro che assumono o hanno assunto giovani dei nostri territori ma gli permettono di tornare a Salerno e Provincia per lavorare da remoto, nel cosiddetto smart working, a quel punto realizzato il progetto in maniera sistematica e non sporadica come avviene oggi creeremmo anche aree di co-working e ambienti di lavoro condivisi nelle città ma anche nei borghi dell’entroterra che potrebbero essere ripopolati.

Sul turismo parleremo in altra occasione ha giò detto molto, anche perchè vengo puntualmente copiato e quindi almeno obblighiamo i miei emulatori a leggermi e cercarmi nelle prossime edizioni…

Perchè dovrebbero votarla gli elettori

Chi vuole votare una proposta giovane ma esperta, chi vuole votare un candidato che può dire già cosa ha fatto per la comunità prima di dire cosa farà, chi vuole votare una Programma fatto di Idee concrete e partecipato dai cittadini per una Campania Migliore. A queste elezioni ha trovato un buon motivo per andare a votare. Gli darò soddisfazione