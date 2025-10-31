Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città
Tumori, epatologa Gaia: “Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato”
Garattini ‘smonta’ il digiuno: “Conta quanto si mangia, non quando”. Il ‘no’ al vino
Tecnologia

Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l’impero del Gruppo Conti

  • Ottobre 31, 2025
  • 0
  • 106
  • 2 Min Read
Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l’impero del Gruppo Conti

(Adnkronos) – Il podcast Cybersecurity&Cybercrime, ideato e condotto dal professor Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica e docente universitario, apre la nuova stagione con un focus monografico e approfondito su Conti, il potente gruppo ransomware noto per aver ridefinito il cybercrime trasformandolo in una vera e propria impresa criminale organizzata. La narrazione è stata articolata in una serie di tre episodi. Attraverso un linguaggio rigoroso ma accessibile, la trasmissione si pone l'obiettivo di divulgare e approfondire argomenti centrali come gruppi hacker, APT, Zero Day e malware moderni e storici. Il primo appuntamento, intitolato "L’impresa del crimine", ha ricostruito le origini della cyber-banda, analizzando la sua articolatissima struttura interna e gli stratagemmi operativi impiegati per colpire bersagli sensibili in tutto il mondo, tra cui ospedali, enti pubblici e infrastrutture critiche. 
Il secondo episodio, pubblicato recentemente, si è concentrato sulle fasi esecutive delle operazioni, dalle tecniche di ingresso iniziale (tramite e-mail trappola e malware) al movimento laterale in rete, fino alla fase cruciale della copia dei dati e della doppia estorsione, metodologie che hanno paralizzato intere amministrazioni pubbliche e sistemi sanitari. L'ultima puntata della serie chiuderà il cerchio con l'analisi di ContiLeaks, la fuga di notizie interna che ha smascherato i processi, le persone e le vulnerabilità del gruppo. Il leak non solo ha segnato l'inizio della diaspora dei membri, ma ha anche portato alla nascita di nuovi e ramificati gruppi criminali nel panorama globale. Cybersecurity&Cybercrime è disponibile per l'ascolto sul sito di CyberSecurityUp e su Youtube, oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Tecnologia

Hitachi Vantara pubblica il Sustainability Report 2024:

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, la filiale di Hitachi Ltd. (TSE: 6501)

agest.it
Maggio 6, 2025
Tecnologia

Asus ROG Ally 2 e la sua

(Adnkronos) – Le prime immagini della nuova console portatile Asus ROG

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Apex Legends: Prodigio debutta con Sparrow, tornano

(Adnkronos) – Il mondo di Apex Legends si evolve ancora una

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Days Gone Remastered per PS5, la recensione

(Adnkronos) – Il ritorno di Days Gone su PlayStation 5, in

agest.it
Maggio 7, 2025
Tecnologia

Netflix si rifà il look su smart

(Adnkronos) – Netflix ha annunciato l’avvio del rilascio globale di un’importante

agest.it
Maggio 7, 2025