Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio. Presidente D'Ubaldo: "Forse hacker russi" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, ufficiale Tascone
Salernitana, preso l’attaccante Ferraris
Malattie rare, amiloidosi cardiaca da transtiretina: farmaco rallenta progressione
Bublik ‘attacca’ il doppio: “Non è vero tennis”. Poi cita Vavassori
Ultim'ora Nazionale

Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio. Presidente D’Ubaldo: “Forse hacker russi”

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 58
  • 2 Min Read
Cyber attacco ai sistemi informatici Ordine giornalisti Lazio. Presidente D’Ubaldo: “Forse hacker russi”

(Adnkronos) – Un attacco hacker ai sistemi informatici dell'Ordine dei giornalisti del Lazio è stato scoperto mercoledì scorso e ha mandato in tilt la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma. Si teme che possano essere stati rubati dati sensibili. Indaga la polizia postale.  "Si tratterebbe di un ransomware di ultima generazione che ha mandato in tilt i nostri sistemi e ha fatto saltare anche la rete internet, creando un black out di qualche ora. Dietro l'attacco potrebbe esserci un gruppo di hacker di matrice russa", dice all'Adnkronos Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.  "Ce ne siamo accorti mercoledì, appena abbiamo riaperto la nostra sede di Roma dopo una breve chiusura nel mese di agosto. I nostri sistemi erano bloccati e ci siamo accorti che era saltata anche la copertura della rete internet. Siamo preoccupati – spiega il presidente dell'Odg del Lazio – perché temiamo che questo attacco possa aver causato l'accesso ai dati sensibili, contenuti nei nostri sistemi, degli oltre 20mila iscritti. Abbiamo denunciato tutto alla polizia postale, che sta indagando e ne abbiamo dato comunicazione all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e al Garante per la protezione dei dati personali". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025