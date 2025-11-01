Cremonese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla - Le Cronache
Cremonese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Cremonese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo. Oggi, sabato 1 novembre, i bianconeri affrontano la Cremonese allo Zini in uno degli anticipi della decima giornata di Serie A. Tanta curiosità in casa Juve per il debutto in panchina di Luciano Spalletti, che ha sostituito l'esonerato Igor Tudor. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Juve, in campo stasera alle 20:45: 
Cremonese (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. 
Juve (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti. 
Cremonese-Juventus verrà trasmessa da Dazn, ma sarà visibile anche sui canali Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.   
