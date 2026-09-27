Cosmi, la milza e il panettone

Allo Scida ci sono larghi vuoti sulle gradinate. Dagli altopar- lanti arriva Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. Rodari scriveva «il cielo è di tutti gli occhi». Qui gli occhi sono pochi; io guardo da casa, per la prima volta in stagione. Al- meno la regia mi mostra il cielo.

condo. In mezzo prende una traversa che non vale per fuo- rigioco: oggi perfino le cose riuscite hanno un difetto. Villa trova il 2-1 su una re- spinta. Tre minuti dopo il por- tiere del Crotone travolge D’Ursi fuori dai pali e viene espulso. Greco deve togliere un attaccante per far entrare la ri- serva. Anche quell’attaccante era finito in campo per caso, dopo l’infortunio di Brignola nel riscaldamento. Siamo an- cora nel primo tempo. Tre gol, un’espulsione, un cambio ob- bligato dopo un altro cambio obbligato. Tra il ridicolo e il grottesco, almeno succede qualcosa.