Coscia nuovo segretario Provinciale Pd: Ragioniamo su De Luca - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Amato: “L’antideluchismo è una stagione finita
Salerno piange la scomparsa del poliziotto Marco Taverni
Coscia nuovo segretario Provinciale Pd: Ragioniamo su De Luca
Come scegliere una slot machine per giocare senza stress: consigli di Golisimo Casino
Salerno Ultimora

Coscia nuovo segretario Provinciale Pd: Ragioniamo su De Luca

  • Febbraio 20, 2026
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Coscia nuovo segretario Provinciale Pd: Ragioniamo su De Luca

Giovanni Coscia: «Inizia un nuovo corso perché cambia il segretario, ma abbiamo una storia ben tracciata che intendiamo portare avanti. In provincia di Salerno il nostro partito, rispetto al trend nazionale, ha sempre ottenuto risultati superiori alla media. Vogliamo proseguire su questa strada, cercando di migliorare ulteriormente, soprattutto coinvolgendo i giovani e rafforzando la partecipazione democratica. La prima sfida è aggregare e far crescere il partito. Per quanto riguarda Salerno, stiamo facendo le opportune verifiche e nei prossimi giorni avvieremo il confronto. Si parla di diverse ipotesi: campo largo, perimetri più ristretti o altre soluzioni. Noi ci confronteremo con tutte le forze disponibili a contribuire affinché la città possa proseguire nel trend positivo che ha caratterizzato questi anni». Coscia riconosce comunque che la candidatura dell’ex governatore «è certamente un punto di partenza importante su cui costruire il ragionamento politico». «Resta fermo – conclude – che il Partito Democratico rappresenta il perno attorno al quale sviluppare ogni confronto, anche in ragione della sua forza elettorale e politica. Senza il Partito Democratico sarebbe difficile, oltre che poco ragionevole, avviare un percorso politico e amministrativo serio e credibile».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013