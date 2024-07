Cosa mangiamo sotto l’ ombrellone?

L’estate è nel suo pieno e la voglia di passare intere giornate al mare è tanta. Ma cosa mangiare sotto l’ombrellone? Quando passo l’intera giornata al mare mi organizzo con dei piatti più sostanziosi da mangiare in spiaggia adatti anche a tutta la famiglia. Oggi vi suggerirò le mie ricette preferite di timballi e insalate di pasta

Pasta fredda al limone con tonno fresco

PER 4 PERSONE

50O gr. di pasta

1 fetta di tonno fresco

10O gr. pomodorini

1 cipolla rossa

Prezzemolo

Basilico

Olio evo

10O gr. di olive

1 limone biologico

PREPARAZIONE

Scaldate la pasta, scolatela e lasciatela raffreddare.

Nel frattempo tagliate i pomodorini, l cipolla, il prezzemolo e il basilico .

Condite il tutto con olio e sale

Tagliate grossolanamente il tonno fresco e fatelo saldare con un filo d’olio per pochi minuti irrorate con il succo del limone e lasciate evaporare.

Lasciate raffreddare ed unite alle verdure e alla pasta.

Nidi di spaghetti al forno con peperoni e piselli

Per 16 nidi

INGREDIENTI

300 gr. di spaghetti

150 gr. di prosciutto cotto a dadini

100 gr. di scamorza

50 gr di piselli precotti

70 gr. di formaggio grattugiato

4 uova

50 ml di latte

50 gr. di peperoni misti a dadini

Noce moscata

Basilico

Olio e Pan grattato

PREPARAZIONE

Portate a bollore abbondante acqua leggermente salata e fatevi cuocere gli spaghetti e mescolate bene.

Sbattete le uova in una ciotola capiente con un pizzico di sale, una grattugiata di noce e ed il formaggio.

Aggiungete gli spaghetti, il latte e mescolate bene.

Unite i peperoni, i piselli, la scamorza, il prosciutto cotto ed amalgamate bene.

Ungete con l’olio uno stampo da muffin e cospargete con il pane grattugiato (ottimi anche pirottini monouso in carta, silicone, stagnola).

Formate dei nidi di spaghetti e trasferiteli negli stampi.

Fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti.

Sfornate e servite con del basilico fresco e volendo del guazzetto di pomodoro .

Si mantengono per qualche giorno anche senza frigo.

Pasta al forno estiva con verdure

INGREDIENTI

350 gr. di pasta a piacere

1 zucchina

1 melanzana

1 peperone

½ porro

250 gr. di mozzarella o scamorza

Qualche foglia di basilico

8 cucchiai di olio extra vergine d’oliva

300 gr. di passata di pomodoro

1 spicchio d’aglio

Sale e pepe

PREPARAZIONE

Per preparare la pasta al forno estiva, mettete a bollire l’acqua per la pasta, poi procedete pulendo e tagliando a cubetti la zucchina, la melanzana e il peperone.

Fate scaldare 4 cucchiai di olio evo in una padella, unite il porro, quindi fatelo rosolare leggermente prima di aggiunge le verdure tagliate e salate, pepate e lasciate appassire le verdure per qualche minuto, bagnandole con mezzo bicchiere d’acqua per non farle bruciare.

Versate altri 4 cucchiai di olio in una padella, unite lo spicchio d’aglio sbucciato e intero (l’aglio andrà tolto a fine cottura) e versate la polpa di pomodoro. Aggiustate di sale e lasciate cuocere il sughetto per alcuni minuti, aggiungendo a fine cottura anche le foglie di basilico spezzettate.

Ricordate di far cuocere la pasta quando l’acqua bolle e di toglierla dal fuoco dopo circa 10 minuti.

Una volta che la pasta sarà cotta, scolatela e versatela nella padella con il sugo, aggiungete le verdure rosolate, la mozzarella e il salame a pezzi , mescolate per amalgamare bene il tutto.

Imburrate una pirofila, versateci dentro la pasta e infornatela in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti.

Infine, servite in tavola la vostra pasta al forno estiva, ottima anche fredda.

Raffaella D’Andrea