  • Settembre 24, 2025
Coppa Italia, Venezia e Parma agli ottavi di finale

(Adnkronos) – Il Venezia supera in trasferta allo stadio 'Bentegodi' il Verona 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Inter. Dopo i tempi regolamentari conclusi senza reti, e la sospensione per maltempo di circa venti minuti ad inizio ripresa, dal dischetto è decisivo l'errore di Ebosse.  Anche il Parma si qualifica agli ottavi di finale, con molta fatica. I gialloblu superano al Tardini, ai calci di rigore, lo Spezia nella gara valida per i sedicesimi e ora nel prossimo turno affronteranno il Bologna nel 'derby'. Padroni di casa in vantaggio con Britschgi al 26', pareggio di Aurelio al 44'. Sul finire del primo tempo gialloblù ancora in vantaggio con Pellegrino al 45', poi all'82' il nuovo pareggio di Lapadula per il 2-2 nei tempi regolamentari. Ai rigori ha poi prevalso la squadra di Cuesta 6-5.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

