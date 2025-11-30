Concussione, torna libero sindaco di S. Marina Fortunato

È tornato libero il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, che dallo scorso 15 aprile si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di concussione. Nei giorni scorsi la Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva disposto la misura cautelare, rinviando gli atti al Tribunale del Riesame, che dovrà ora rivalutare la richiesta. Nel provvedimento della Corte si evidenziano «vizi nella motivazione»: secondo i giudici, alcuni elementi — come la cronologia dei fatti e la natura del pagamento — non erano stati adeguatamente dimostrati come concussione. Ciò non implica che tutte le accuse siano cadute: la decisione riguarda esclusivamente il capo d’imputazione per concussione, mentre l’inchiesta per corruzione e altri reati resta in corso. Secondo gli inquirenti, l’amministratore avrebbe ricevuto una tangente di 100.000 euro in cambio del rilascio di un permesso di costruzione privo del necessario piano di lottizzazione. Gli investigatori ritengono inoltre che Fortunato abbia «sistematicamente interferito nell’attività degli uffici comunali, orientando le scelte in favore di determinati imprenditori e indicando loro professionisti di fiducia per ottenere vantaggi illeciti». Nel corso delle perquisizioni — alcune effettuate già nel 2023 — sarebbero stati sequestrati ingenti somme in contanti (oltre 160.000 euro), a sostegno dell’ipotesi di un “sistema” di corruzione e favoritismi. Allo stato attuale, dunque, Fortunato non è più sottoposto a quella misura cautelare, in attesa che il Tribunale del Riesame decida se confermare, modificare o revocare le misure richieste.