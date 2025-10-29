Commozione ai funerali di Ricchetti. Il video - Le Cronache Salernitana
Xi e la lezione della Guerra dell’Oppio, Cina porta al tavolo con Trump le ‘umiliazioni’ subite
Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte
eBay a Eicma 2025: il Garage che unisce passione e business su due ruote
  • Ottobre 29, 2025
https://www.facebook.com/reel/1847253822838612

 

Una chiesa gremita di affetto e commozione ha dato oggi l’ultimo saluto a Carlo Ricchetti, ex tornante della Salernitana, scomparso ieri all’età di 55 anni dopo una lunga malattia.

Le esequie si sono svolte presso la Chiesa del Carmine Nuovo di Foggia, città dove Ricchetti aveva lasciato un segno indelebile anche da calciatore. Presenti numerosi ex compagni di squadra, una delegazione del club granata e diversi rappresentanti della tifoseria, giunti per rendere omaggio a un uomo e a un atleta rimasto nel cuore di tanti.

Durante l’omelia, si sono alternati i ricordi toccanti di familiari e amici, ma anche le parole commosse di Roberto Breda, capitano di quella storica Salernitana allenata da Delio Rossi. “Ti chiedo scusa per un vecchio episodio, ma tu mi avevi già perdonato con la tua grandezza e la nostra amicizia fraterna”, ha detto Breda con la voce rotta dall’emozione, tra gli applausi della chiesa.

All’uscita del feretro, un lungo applauso e un ultimo passaggio davanti allo stadio Zaccheria, dove Ricchetti aveva militato con la maglia del Foggia, hanno suggellato l’addio a un calciatore amatissimo e a un uomo stimato.

Intanto la Salernitana ha già inoltrato alla Lega Pro la richiesta di poter osservare un minuto di silenzio e di scendere in campo con il lutto al braccio nella prossima gara contro il Latina, in memoria di un granata che non sarà mai dimenticato.

