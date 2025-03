Comitato di inchiesta Vassallo, domani l’audizione di le Cronache

Prosegue il lavoro del comitato di inchiesta Sistema Cilento e omicidio Vassallo, coordinato dal deputato Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati e membro della commissione antimafia. Dopo la prima audizione, che ha visto protagonista Gerardo Spira, storico segretario generale del sindaco di Pollica Acciaroli Angelo Vassallo, martedì proseguiranno le audizioni. Dinanzi al comitato di inchiesta compariranno i giornalisti di Le Cronache Arturo Calabrese e Giuseppe Rinaldi ai quali spetterà il compito di dettagliare quanto pubblicato nei mesi scorsi attraverso le loro colonne. Calabrese e Rinaldi, come anticipato, compariranno domani mattina e dovranno relazionare sul lavoro svolto in questi mesi. Con le varie audizioni, il comitato di inchiesta cercherà di fornire una prima risposta all’omicidio del sindaco Vassallo. Fortemente voluto dal senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone e dall’onorevole Bicchielli, il comitato è composto dai seguenti membri: On. Stefania Ascari (M5S), Sen. Gianluca Cantalamessa (Lega), sen. Antonio Iannone (FdI), Sen. Dafne Musolino (Italia Viva), On. Giuseppe Castiglione (FI), Sen. Valeria Valente (PD). Sarà poi prerogativa del comitato valutare se secretare o meno quanto emergerà.