Lite tra 2 donne finisce a coltellate a Salerno

Da un diverbio alle coltellate. Protagoniste della lite sfociata nel sangue sono due donne. E’ accaduto oggi in piazza Galdi, nel quartiere Fratte a Salerno. Secondo quanto appreso, intorno alle 12, le due donne, entrambe sulla cinquantina, avrebbero avuto un diverbio. Da li’, poi, una delle due e’ stata colpita con alcune coltellate. Trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la donna ferita resta ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri.