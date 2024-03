Colantuono: “Dia ha sistemato alcune beghe con società, settimana prossima in gruppo”

Nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Bologna, Colantuono ha voluto parlare anche di un tema molto scottante come quello che riguarda la posizione di Dia: “Ho parlato con lui, sta cercando di sistemare alcune beghe. Non ho riferimenti al momento, anche se penso che dalla prossima settimana potrebbe essere di nuovo in gruppo”.

4 gol segnati per l’attaccante in questa stagione nelle 17 gare giocate in Serie A. Il rapporto travagliato con la società non gli ha permesso di essere in campo con regolarità, fra infortuni e punizioni. L’ultima presenza del giocatore risale al 24 febbraio scorso, contro il Monza. Poi è rimasto fuori rosa nelle tre partite successive. Fino a oggi, forse