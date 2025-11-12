Cofaser, condannato Luigi Napoli - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Cofaser, condannato Luigi Napoli
Scafati. I funerali di Pasquale Nappo
Sport: Cirielli (Fd’I), Campania tornera’ a correre
Zinzi (Lega), ‘Fico parcheggiatore abusivo e Borrelli che dice?’
Cronaca Cava dè Tirreni

Cofaser, condannato Luigi Napoli

  • Novembre 12, 2025
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read
Cofaser, condannato Luigi Napoli

A Cava de’ Tirreni il dibattito politico torna ad accendersi attorno alla figura di Luigi Napoli, già vice-sindaco in passato, oggi riferimento locale di Fratelli d’Italia. Napoli è stato condannato in primo grado (secondo fonti giudiziarie, i fatti risalgono al 2019 e la sentenza è stata emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dr.ssa Montone il 02/07/2025) a due anni di reclusione per una truffa ai danni dello Stato, relativa alla gestione del Consorzio Farmaceutico e Servizi (CO.FA.SER) parte civile difesa dagli avvocati Alfonso e Marco Senatore. La condanna ha comportato anche la confisca di circa 23 mila euro, ritenuti profitto del reato. È pendente inoltre una causa civile intentata sempre dal Consorzio Farmaceutico e Servizi (CO.FA.SER) davanti al Giudice presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con una richiesta di risarcimento di oltre un milione di euro, e risulterebbe in corso un ulteriore procedimento in Cassazione (dato da verificare ufficialmente).

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012