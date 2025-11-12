Cofaser, condannato Luigi Napoli

A Cava de’ Tirreni il dibattito politico torna ad accendersi attorno alla figura di Luigi Napoli, già vice-sindaco in passato, oggi riferimento locale di Fratelli d’Italia. Napoli è stato condannato in primo grado (secondo fonti giudiziarie, i fatti risalgono al 2019 e la sentenza è stata emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dr.ssa Montone il 02/07/2025) a due anni di reclusione per una truffa ai danni dello Stato, relativa alla gestione del Consorzio Farmaceutico e Servizi (CO.FA.SER) parte civile difesa dagli avvocati Alfonso e Marco Senatore. La condanna ha comportato anche la confisca di circa 23 mila euro, ritenuti profitto del reato. È pendente inoltre una causa civile intentata sempre dal Consorzio Farmaceutico e Servizi (CO.FA.SER) davanti al Giudice presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con una richiesta di risarcimento di oltre un milione di euro, e risulterebbe in corso un ulteriore procedimento in Cassazione (dato da verificare ufficialmente).
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco