Cofaser, condannato Luigi Napoli

A Cava de’ Tirreni il dibattito politico torna ad accendersi attorno alla figura di Luigi Napoli, già vice-sindaco in passato, oggi riferimento locale di Fratelli d’Italia. Napoli è stato condannato in primo grado (secondo fonti giudiziarie, i fatti risalgono al 2019 e la sentenza è stata emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dr.ssa Montone il 02/07/2025) a due anni di reclusione per una truffa ai danni dello Stato, relativa alla gestione del Consorzio Farmaceutico e Servizi (CO.FA.SER) parte civile difesa dagli avvocati Alfonso e Marco Senatore. La condanna ha comportato anche la confisca di circa 23 mila euro, ritenuti profitto del reato. È pendente inoltre una causa civile intentata sempre dal Consorzio Farmaceutico e Servizi (CO.FA.SER) davanti al Giudice presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con una richiesta di risarcimento di oltre un milione di euro, e risulterebbe in corso un ulteriore procedimento in Cassazione (dato da verificare ufficialmente).