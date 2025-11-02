Cirielli, voglio una filiera produttiva della musica napoletana - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli, voglio una filiera produttiva della musica napoletana
Serie A, oggi Milan-Roma – Il big match in diretta
Salernitana, brutto pari a Latina
Bocce: Oro mondiale per Marco Bruno di Cava
Ultimora Campania

Cirielli, voglio una filiera produttiva della musica napoletana

  • Novembre 2, 2025
  • 0
  • 44
  • 2 Min Read
Cirielli, voglio una filiera produttiva della musica napoletana

Napoli è la capitale italiana della creatività. La canzone napoletana vanta una tradizione antichissima e continua a rinnovarsi e rigenerarsi nel tempo. Partendo da questo straordinario patrimonio, voglio trasformare il talento dei giovani artisti campani in una vera e propria filiera produttiva, capace di creare occupazione e valorizzare l’immenso patrimonio musicale della Regione. Per farlo, è necessario promuoverla nel mondo in modo moderno e innovativo: non più solo nostalgia, ma creatività contemporanea che genera lavoro, turismo e identità”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Campania. “Sosterrò produzioni, videoclip, management e imprese creative con strumenti concreti istituendo il Fondo Regionale “Campania Sound”, attivando percorsi di formazione dedicati alla produzione musicale, al marketing digitale e alla gestione artistica. Voglio far tornare Napoli capitale del suono del Mediterraneo attraverso la valorizzazione del Festival della Nuova Canzone Napoletana”, ha aggiunto Cirielli. “Immagino la musica napoletana come un formidabile veicolo di diplomazia culturale. Con il Tour “Campania Sound nel Mondo”, le residenze artistiche negli Istituti Italiani di Cultura all’estero e i gemellaggi con festival internazionali, porteremo l’energia e la modernità della nuova musica napoletana oltre i confini regionali. La Campania si rialza anche attraverso la sua musica: libera, contemporanea, internazionale”, ha concluso il vice ministro.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013