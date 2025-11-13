Cirielli, trasporti al medioevo, rilanceremo Circumvesuviana - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Il Cardinale Parolin a Pompei
Cirielli, trasporti al medioevo, rilanceremo Circumvesuviana
Fenailp: Gregorio Saetta nuovo presidente
Salerno, prende a martellate la moglie e prova a strangolarla:
Ultimora Campania

Cirielli, trasporti al medioevo, rilanceremo Circumvesuviana

  • Novembre 13, 2025
  • 0
  • 88
  • 2 Min Read
Cirielli, trasporti al medioevo, rilanceremo Circumvesuviana

“La Circumvesuviana rappresenta un asse strategico che collega Napoli, l’area vesuviana e la penisola sorrentina. Le criticità del servizio sono gravissime: l’efficienza è scarsa e le condizioni dei treni, vecchi e obsoleti, mettono a rischio la sicurezza di cittadini e turisti che utilizzano questa linea ferroviaria per spostarsi dal capoluogo campano verso la costa sorrentina e l’area vesuviana”. Lo dichiara Edmondo Cirielli, candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra. “In Campania – aggiunge Cirielli – il sistema dei trasporti vive ancora un vero e proprio medioevo infrastrutturale. I cittadini campani meritano un sistema di trasporto moderno, sicuro e dignitoso.È indispensabile investire risorse per rinnovare le infrastrutture e i treni, dotandoli delle più moderne tecnologie, in modo che utenti e turisti possano ricevere informazioni in tempo reale e muoversi con facilità. Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei passeggeri installando su ogni convoglio un sistema di videosorveglianza e rilevamento audio, capace di individuare tempestivamente situazioni critiche o pericolose. Come presidente della Regione Campania metterò a punto un progetto dedicato alle persone con mobilità ridotta o disabilità, che prevede la presenza di un accompagnatore a bordo di ogni treno, come già avviene in molti Paesi europei. È tempo di raggiungere quegli standard di civiltà e inclusione che i cittadini campani attendono da troppo tempo. Coinvolgeremo la città di Napoli e tutti i Comuni dell’area vesuviana per rafforzare l’intero sistema ferroviario gestito da Eav. Dobbiamo rilanciare l’immagine della Campania, restituendo fiducia e certezze ai cittadini, e rendendo la nostra Regione un esempio di efficienza e innovazione in Italia e all’estero”, conclude Cirielli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013