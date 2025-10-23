Cirielli, sento che c’e’ voglia di cambiamento

Al netto dei sondaggi, che ci danno piu’ vicini al centrosinistra, credo in quello che vedo e sento che nei cittadini c’e’ voglia di cambiamento e di fare bene”. Predica ottimismo il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, parlando con i giornalisti a Napoli, a margine di un’iniziativa elettorale organizzata da Forza Italia, alla quale partecipa anche Antonio Tajani. “C’e’ voglia di puntare su competenza e professionalita’ – sottolinea il viceministro degli Esteri – questi dieci anni hanno stancato. Vedo una situazione positiva per il nostro raggruppamento e per la Campania”. Cirielli si dice certo che gli elettori moderati che sostenevano il centrosinistra si stiano spostando dall’altra parte. “I campani vogliono concretezza su sanita’ e sicurezza. Siamo al lavoro per fare andare le cose nel verso giusto”, spiega. Con i cronisti che gli chiedono se ci sia una sfida interna al centrodestra, tra FdI e FI, per chi sara’ il primo partito in Campania, Cirielli glissa: “Non mi interessa chi arriva primo come partito – taglia corto – io ho il mio partito, ma ora sono per la coalizione. Chi avra’ fatto le liste migliori e avra’ intercettato i flussi elettorali, avra’ questa palma, ma alla fine l’importante e’ la vittoria complessiva della coalizione”.