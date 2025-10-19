Cirielli: ecco i candidati di Fdi

di Arturo Calabrese

Scende ufficialmente in campo la lista di Fratelli d’Italia a Salerno. Partecipata la conferenza stampa di ieri mattina presso il Polo Nautico nella città capoluogo. Presenti, oltre al candidato presidente Edmondo Cirielli, amministratori, consiglieri, parlamentari e tutti i candidati. Giuseppe Fabbricatore, Salvatora Gagliano, Annalisa Della Monica, Nunzio Carpentieri, Fiordelisa Leone, Maria Gabriella Nicastro, Ernesto Sica e Daniela Ugliano sono i candidati della compagine fondata da Giorgia Meloni, oggi primo partito a livello nazionale. «Avere, dopo De Luca, Fico presidente sarebbe, per questa regione, come avere il vaiolo dopo la peste – dice il senatore salernitano e sottosegretario al Ministero dei Trasporti Antonio Iannone – siamo convinti che, con il centrodestra unito, con una candidatura autorevole e di spessore come quella del presidente Cirielli e con tantissimi candidati espressione di tutti i territori della regione, questa campagna elettorale la vinceremo. Esattamente – sostiene Iannone, ricordando le elezioni provinciali a Salerno vinte da Edmondo Cirielli – si sta replicando ciò che avvenne ormai 16 anni fa, nel 2009, quando con Cirielli battemmo il sistema di potere del centrosinistra. Tutti ci davano per battuti finché non abbiamo ufficializzato il candidato. Poi fu una grande cavalcata. Si sta ripetendo quello schema. In meno di dieci giorni abbiamo raccolto un entusiasmo straordinario da parte dei cittadini che vogliono scegliere il profilo dell’autorevolezza, della competenza e della coerenza di Edmondo Cirielli. Siamo convinti che Cirielli – aggiunge il senatore – sia non solo il candidato migliore per il centrodestra, ma soprattutto sarà il miglior presidente per la Regione Campania. Una regione che deve essere portata fuori dal degrado e dalle difficoltà che vive ormai da dieci anni. Una regione, e non lo dico io o Fratelli d’Italia, che è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici. Voglio ricordare che il governo Meloni è il primo che sta procedendo a migliorare gli stipendi delle forze dell’ordine e a fare nuove assunzioni, perché per oltre dieci anni il turnover è stato bloccato, dal governo Monti in poi, con una drastica riduzione degli uomini. Soprattutto, stiamo provvedendo, in un piano triennale, a dotarli di nuove strumentazioni. È un lavoro lungo da fare, ma la responsabilità di questa situazione è del centrosinistra, del centrosinistra che ha governato a livello nazionale e del centrosinistra che ha governato a livello locale». Imma Vietri, deputata di Fratelli d’Italia, è certa: «Una straordinaria mattinata di entusiasmo e partecipazione – descrive l’appuntamento – un grazie sincero a tutti i dirigenti, agli amministratori e ai tantissimi amici che hanno riempito la sala del Polo Nautico di Salerno per la presentazione della lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali, insieme al commissario regionale Antonio Iannone, all’europarlamentare Alberico Gambino e al nostro candidato presidente Edmondo Cirielli. Attorno a Cirielli si è stretta una comunità viva, compatta e orgogliosa, pronta a guidare il cambiamento di cui la Campania ha un bisogno urgente. Una squadra di candidati competenti, radicati nei territori e animati da una grande passione civile e politica: il volto migliore di una Campania che vuole rialzarsi. Con Fratelli d’Italia e con l’impegno di tutti costruiamo una regione del fare, della competenza e della serietà. Insieme, con Cirielli presidente – conclude la parlamentare – rialziamo la Campania». Tanti i circoli della provincia presenti, tra cui il più numeroso è certamente quello cilentano: «Orgogliosi di questa partecipazione – dicono Modesto Del Mastro e Giampiero Nuzzo, rispettivamente coordinatore del Cilento Nord e del Cilento Sud – essere qui oggi è il segno di una Campania che vuole cambiare passo. Nei nostri territori gli ospedali chiudono, le strade franano, i paesi si spopolano. Sono temi che – siamo certi – verranno affrontati dal nuovo governo regionale».