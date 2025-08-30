Cilento, concerto in piazza: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata poco fa nella piazza principale di Agnone, frazione di Montecorice.

In Piazza Marina Nuova era in corso il concerto del cantante e pianista Raphael Gualazzi quando, per ragioni da accertare, una struttura in ferro utilizzata come supporto per i fari si è schiantata al suolo, finendo sul palco.

Il concerto del cantante marchigiano era cominciato da qualche minuto. La struttura in ferro non ha colpito nessuno, evitando di fatto un esito ben peggiore.

Paura tra gli astanti, gli artisti e le maestranze impegnate nella serata.