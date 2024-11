Paganese ok, esulta il patron Cardillo

Pagani. Bisognava subito mettersi alle spalle la sconfitta patita domenica contro il Savoia e la Paganese è riuscita nell’intento. Gara anticipata a venerdì, per la richiesta degli ospiti, ha visto tornare alla vittoria gli azzurrostellati con un risultato ampio (4-1) ma ha anche permesso alla squadra del presidente Cardillo di tornare in vetta alla classifica. “Io sono come i bambini quando vinco sono contento mentre quando perdo meno – così ha esordito il padron azzurrostellato in sala stampa – Venivamo da una sconfitta immeritata quella di domenica contro il Savoia. Avevamo voglia di ritornare a far punti anche perché quella sconfitta è stata amara non sono per il risultato ma anche per la poco sportività dei nostri avversari che hanno perso tempo a più riprese e cercavano in ogni occasione la perdita di tempo. Un peccato perché nel calcio è bello prevalere sul campo ma per meriti sportivi e non per altre cose che esulano dalla palla che rotola”. Tornando al presente, il presidente Cardillo tiene a precisare. “Sfido chiunque ad inizio campionato ad aver pensato che dopo dieci giornate la Paganese sarebbe stata in vetta alla classifica. Un risultato che ci premia per la squadra che abbiamo allestito e per la bontà della rosa”. In casa Paganese si aspetta ancora la decisione dell’agenzia delle entrare per il saldo e stralcio. “Aspettiamo cosa venga deciso anche perché essendo una persona che pondare bene le cose questo mi sta frenando su alcune cose che potrebbero essere fatte”. Paganese che nel secondo tempo ha gestito la gara ed ha tirato un po’ i remi in barca ed il tecnico Esposito di questo è consapevole. “Giocare a distanza di pochi giorni non è mai facile forse dopo aver chiuso il primo tempo sul triplo vantaggio fisiologicamente nella mente di qualche calciatore è arrivato l’appagamento. Questo non mi sta bene anche se ne prendo atto. Le gare bisogna giocarne per tutti i novanta minuti anche perché se cali di intensità poi rischi di compromettere tutto”. Vittoria importante anche per il tecnico che voleva vedere dai suoi la reazione dopo la sconfitta di domenica nel derby contro il Savoia. “Una bella risposta anche se non avevo dubbi perché anche contro il Savoia abbiamo fatto una buona gara e solo tramite episodi siamo stati costretti a cedere il passo alla squadra di mister Campilongo. Magari non avessimo fallito il rigore oggi staremo a parlare di un risultato diverso ma nel calcio bisogna sempre accettare il verdetto del campo. Abbiamo un bel gruppo che è unito ed i risultati parlano chiaro”. Paganese che mercoledì al “Marcello Torre” ospiterà la Scafatese per il turno di coppa Italia. Una gara importante che darà la possibilità a mister Esposito di mettere in campo qualche calciatore che fino a questo momento ha trovato poco spazio o chi deve trovare la giusta condizione come l’attaccante Gianmarco De Feo, tra l’altro oggi in gol, che si è aggregato alla squadra da poche settimane.

Raffaele Consiglio