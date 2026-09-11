Cibo & Dintorni, oggi finalmente si parte

Oggi finalmente si parte. Dopo un anno di lavoro, mesi di telefonate, incontri, progettazione e organizzazione e dieci giorni in cui operai e tecnici hanno lavorato senza sosta, Cibo & Dintorni torna a Salerno per la sua XV edizione. La sfida dell’organizzatore Antonio Lezzi è stata quella di portare una manifestazione fieristica di respiro nazionale e internazionale nel cuore di Piazza della Libertà, fronte mare, con il Crescent alle spalle e un panorama che si apre dalla Costiera Amalfitana fino alla Costiera Cilentana. Una scelta che racconta anche la filosofia di questa edizione: aprire Salerno al mondo e portare il mondo a Salerno. In piazza sono stati realizzati due grandi padiglioni fieristici, progettati per offrire tutti i servizi e i comfort di una manifestazione strutturata: circa 3.000 metri quadrati di superficie, oltre 100 aziende provenienti dalla Campania e da diverse regioni italiane, aree dedicate agli incontri professionali, seminari, show cooking, degustazioni e masterclass. E soprattutto una sala contrattazioni che rappresenta il cuore pulsante della manifestazione. Questa mattina, alle 9.30, prenderanno il via gli incontri B2B tra le aziende espositrici e più di 5O buyer internazionali, arrivati da diversi Paesi del mondo per conoscere le imprese, i prodotti e le eccellenze presenti a Cibo & Dintorni. È qui che la fiera guarda oltre i confini del territorio. L’obiettivo è concreto: creare relazioni commerciali, aprire nuovi mercati e offrire alle aziende la possibilità di far crescere il proprio business oltre il mercato di riferimento. Anche la sala dedicata alle contrattazioni è stata progettata per raccontare questa vocazione internazionale, con oltre 250 metri quadrati di tessuto utilizzati per il rivestimento delle pareti e un allestimento che richiama nei colori la terra, la natura e il Mediterraneo. Ma Cibo & Dintorni non è soltanto business. Da oggi, e per tre giornate, i due padiglioni ospiteranno un programma dedicato al pubblico e agli operatori, con incontri, presentazioni, degustazioni, masterclass e show cooking. Tra gli appuntamenti da non perdere nella prima giornata, la presentazione del libro dedicato a Mimì alla Ferrovia, con la partecipazione dell’attrice Marisa Laurito e del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Alle 17.00, nella Sala del Gusto, spazio invece al vino con la masterclass dedicata al Franciacorta, un’occasione per conoscere e degustare alcune delle migliori espressioni di uno dei territori simbolo della spumantistica italiana. La fiera sarà aperta dalle 9.30 alle 19.00. E c’è un altro elemento che rende particolarmente significativa questa sfida: Cibo & Dintorni è una fiera pensata per essere vissuta in qualsiasi condizione climatica. I due padiglioni sono infatti dotati di aria climatizzata e progettati per garantire il regolare svolgimento della manifestazione anche in caso di caldo, freddo o pioggia. È una struttura fieristica vera e propria, nata in pochi giorni nel cuore di Salerno. Dietro quello che oggi vedranno visitatori, aziende e operatori ci sono dieci giorni di lavoro ininterrotto, persone che hanno montato, allestito, sistemato e lavorato fino all’ultimo momento per arrivare a questa mattina. Oggi quel lavoro smette di essere un cantiere e diventa Cibo & Dintorni. Una piazza trasformata in una fiera. Una fiera che guarda al territorio ma soprattutto oltre il territorio. Un progetto ambizioso che oggi, finalmente, apre le sue porte. Cibo & Dintorni 2026 è pronta. Vi aspettiamo in Piazza della Libertà, a Salerno.