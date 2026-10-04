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FnV, Cardiello responsabile per Salerno

  • Ottobre 4, 2026
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FnV, Cardiello responsabile per Salerno

“Prosegue il lavoro di costruzione di Futuro Nazionale. D’intesa con il Generale Roberto Vannacci, e nel rispetto dello Statuto, indico i Responsabili della fase costituente per la Regione Campania. Vicario Regionale il Dott. Antonio Ambrosio; agli Enti Locali l’On. Attilio Pierro; all’Organizzazione, con delega alla Provincia di Avellino, il Sig. Sabino Morano; all’Amministrazione la Dott.ssa Lucia Abagnale; per la Provincia di Napoli il Dott. Ciro Borriello; per la Provincia di Salerno l’Avv. Franco Cardiello; per la Provincia di Caserta il Dott. Paolo Santulli. Per la Provincia di Benevento l’interim resta all’Avv. Catello Di Capua, in attesa della prossima designazione. A loro il compito di dare corpo alla struttura campana. Si parte da qui, con metodo e determinazione, per un partito presente e riconoscibile”. Così il Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni

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