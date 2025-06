Ciarambino, terzo mandato ok

“Io in Consiglio regionale ho votato a favore della norma che poi è stata dichiarata incostituzionale e impugnata dal Governo perché ritengo che debbano essere i cittadini ad esprimersi. Ritengo che un Presidente di Regione votato da milioni di persone debba poter sottoporsi nuovamente al voto popolare” Così risponde la vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino a proposito dell’ipotesi che apre al terzo mandato per i Governatori. “Ho trovato veramente poco opportuno che la polemica sul terzo mandato venisse dal livello parlamentare dove purtroppo oggi noi non possiamo scegliere i nostri rappresentanti che sono nominati dalle segreterie di partito” ha aggiunto “Allora, se si vuole fare un discorso di democrazia lo si faccia a 360 gradi, si reintroducano le preferenze anche a livello parlamentare. Oggi si riapre il dibattito sul terzo mandato: mi auguro che non sia un modo per prendere tempo o per fare ancora una volta strategia politica sulla pelle dei cittadini”