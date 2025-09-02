Chloe Malle prende il posto di Anna Wintour: è la nuova direttrice di Vogue Us - Le Cronache
  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 98
  • 2 Min Read
(Adnkronos) – Sarà Chloe Malle la nuova direttrice di Vogue Us dopo che Anna Wintour ha lasciato l’incarico di editor-in-chief, con un annuncio arrivato nel giugno scorso. La 39enne, figlia dell’attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, ha scalato i ranghi della redazione negli ultimi 14 anni fino a diventare direttrice di Vogue.com e poi conduttrice del podcast della rivista 'The Run Through'. Chloe Malle assumerà le redini della rivista nel ruolo di Head of Editorial Content. La sua nomina segna una nuova era per il magazine, ancora oggi tra le riviste di moda più famose e influenti del mondo.  In un discorso al suo team, Anna Wintour ha spiegato: “La moda è l’arte di abbracciare il cambiamento ma alcuni cambiamenti sono più vicini al cuore di altri. Quando si è trattato di scegliere chi avrebbe diretto l’edizione americana di Vogue, permettendomi così di concentrarmi con maggiore intensità sulla crescita multiforme di Vogue a livello globale – tra pubblico, pubblicazioni ed eventi come il Met Gala e Vogue World – sapevo di avere una sola possibilità per fare la scelta giusta. Chloe Malle sarà la nuova Head of Editorial Content della nostra edizione statunitense, guidando il magazine americano e orientandone la copertura digitale”.  Con la nomina di Malle, Wintour lascia il suo incarico dopo 37 anni ma manterrà il ruolo di Global Editorial Director di Vogue e Chief Content Officer per Condé Nast. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

