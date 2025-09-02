Chloe Malle prende il posto di Anna Wintour: è la nuova direttrice di Vogue Us

(Adnkronos) – Sarà Chloe Malle la nuova direttrice di Vogue Us dopo che Anna Wintour ha lasciato l’incarico di editor-in-chief, con un annuncio arrivato nel giugno scorso. La 39enne, figlia dell’attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, ha scalato i ranghi della redazione negli ultimi 14 anni fino a diventare direttrice di Vogue.com e poi conduttrice del podcast della rivista 'The Run Through'. Chloe Malle assumerà le redini della rivista nel ruolo di Head of Editorial Content. La sua nomina segna una nuova era per il magazine, ancora oggi tra le riviste di moda più famose e influenti del mondo. In un discorso al suo team, Anna Wintour ha spiegato: “La moda è l’arte di abbracciare il cambiamento ma alcuni cambiamenti sono più vicini al cuore di altri. Quando si è trattato di scegliere chi avrebbe diretto l’edizione americana di Vogue, permettendomi così di concentrarmi con maggiore intensità sulla crescita multiforme di Vogue a livello globale – tra pubblico, pubblicazioni ed eventi come il Met Gala e Vogue World – sapevo di avere una sola possibilità per fare la scelta giusta. Chloe Malle sarà la nuova Head of Editorial Content della nostra edizione statunitense, guidando il magazine americano e orientandone la copertura digitale”. Con la nomina di Malle, Wintour lascia il suo incarico dopo 37 anni ma manterrà il ruolo di Global Editorial Director di Vogue e Chief Content Officer per Condé Nast. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Gianluca Gazzoli, morta la mamma Giovanna: “Sento il cuore esplodere dal dolore”
- Violenza su donne, Latini (Coop): “Solo con prevenzione riduzione del fenomeno”
- Violenza su donne, Cecchettin: “Serve una cultura delle relazioni per fermare fenomeno”
- Sardegna, autunno ‘caldo’: Todde tra udienze Consulta e Appello su decadenza
- Mostra del cinema di Venezia: a Roberto Andò lo Special Award del Premio Film Impresa
Categorie
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco