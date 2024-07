Centri di raccolta comunali Arechi e Fratte sempre aperti

Resteranno aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19 nel mese di luglio e soltanto nei sabati di agosto con chiusura anticipata alle 13 i CRC, i centri di raccolta comunali “Arechi” e “Fratte”, che nella denominazione precedente erano conosciuti come Isole ecologiche. Le strutture rappresentano per la città di Salerno due avamposti essenziali nel supporto a tutte le attività di raccolta differenziata. Ogni giorno sono circa 200 i cittadini salernitani che si rivolgono ai due centri per conferire diversi tipi di rifiuti: dai materassi, agli inerti, dal vetro alla carta, da elettrodomestici ai tessili. Sempre attivo anche il servizio per richiedere il ritiro a domicilio di ingombranti di una certa dimensione: chi non ha la possibilità di andare direttamente al centro per inoltrare la richiesta può farlo anche telefonicamente contattando il numero 089/2882036. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Il ritiro ingombranti può essere prenotato anche con l’app Junker o attraverso il numero verde 800 80 9303. Presso i centri di raccolta comunali, è anche possibile ritirare i kit gratuiti per la raccolta differenziata. Basta esibire la tessera di Salerno Pulita o la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza Tari per avere gratis le buste ed i sacchetti. Si ricorda che devono essere trascorsi tre mesi dalla consegna del kit per le buste da usare per la raccolta del multimateriale (gialle) e per il non differenziabile (grigie) e sei per la carta per poter riavere di nuovo la consegna gratuita del kit. I cittadini che si recheranno nei centri in questi giorni troveranno anche una piacevole sorpresa. I due punti hanno infatti cambiato look grazie ad una nuova e più puntuale segnaletica che aiuta gli utenti ad individuare con maggiore facilità le zone dove va effettuato lo sversamento dei materiali. Una mappa all’ingresso chiarisce tutti punti presenti, mentre diversi cartelli sul percorso accompagnano, passo dopo passo, il movimento all’interno del perimetro delle due aree. Il centro Arechi è stato, per esempio, suddiviso in un’area nord ed una sud. Per l’ingresso, chiuso da una sbarra automatizzata, è necessario esibire la card di Salerno Pulita. A tal proposito va ricordato che chi non l’ha ancora ricevuta deve recarsi presso la sede di Salerno Pulita, situata in via Tiberio Claudio Felice per poter ottenere il rilascio della card o utilizzare il link www.salernopulita.it/card. Chi si registra sul portale www.promoshops.it, può anche accumulare punti come si può comprendere leggendo il regolamento sul sito di Salerno Pulita. Giusto per citare degli esempi il conferimento di olii esausti attribuisce dieci punti ogni litro, ogni tre pile esauste valgono 5 punti, tre chili di tessili 10 punti. Sul sito della società anche i premi che possono essere ottenuti. In questi giorni, intanto, la società partecipata sta anche lavorando alla redazione del nuovo calendario per i centri di raccolta mobile. Si tratta dell’iniziativa attraverso la quale vengono effettuati ogni sabato dei punti di raccolta di rifiuti e consegna dei kit per la differenziata nei diversi quartieri della città di Salerno. “ Dopo la pausa estiva – ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- siamo pronti a ripartire dal 7 settembre fino a maggio per riproporre il nostro calendario di appuntamenti che resta tra le attività che registrano ampio gradimento da parte dei cittadini salernitani”.