Angri. Aveva fatto perdere le tracce svanendo nel nulla per 48 ore, i carabinieri della Stazione di Angri unitamente a quelli del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del maggiore Salvatore Beneduce lo hanno rintracciato in un B&B nei pressi della stazione centrale di Napoli e lo hanno condotto in caserma a Nocera Inferiore: martedì a tarda sera, il 28enne secondogenito di Assunta Filomena Abruzzese avrebbe ammesso di aver ucciso la madre a coltellate a capo di una lite e poi scappato lontano dalla cittadina doriana. Aveva ancora la felpa sporca di sangue. Per lui l’accusa di omicidio aggravato da futili motivi. I fatti lo scorso 16 novembre quando era stata trovata senza vita la 50enne Filomena Assunta Abruzzese: i militari hanno rintracciato Giuliano Abruzzese che, subito dopo il dramma, si era reso irreperibile. Il 28enne, individuato presso un bed and breakfast, nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Napoli, nel corso del successivo trasferimento presso gli uffici di polizia giudiziaria, ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità. Ieri sera poi interrogatorio davanti al pubblico ministero Pietro De Vico del Tribunale di Nocera Inferiore, assistito dall’avvocato Fabio Carusone, confermando la sua versione dei fatti, ovvero di essere l’autore. E’ stato dunque poi trasferito in carcere a Fuorni. Era stato uno dei due figli a scoprire la mamma morta lunedì mattina intorno alle 5,30 e proprio lui ha allertato i soccorsi: sul posto oltre i volontari del 118 sono giunti anche i militari dell’arma, i primi hanno costatato il decesso della 50enne mentre le forze dell’ordine con il supporto della scientifica- informata la procura di Nocera Inferiore- hanno cominciato l’attività di indagine partendo dai rilievi all’interno dell’abitazione. L’aggressione potrebbe essere iniziata nella camera da letto, forse mentre la donna riposava e avrebbe interessato anche il corridoio e un piccolo vano dell’abitazione. Sarà l’autopsia effettuata ieri mattina (90 giorni per l’esito della consulenza) a chiarire le cause del decesso e se la donna si sia difesa prima di subire il colpo mortale che le ha reciso l’aorta. Intanto si registra la confessione del 28enne Giuliano Abruzzese, giovane che farebbe uso di stupefacenti, che ha passato la prima notte in carcere a Fuorni dopo la confessione del delitto maturato pare in seguito a un litigio.