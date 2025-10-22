Celano: Grazie all’impegno dell’On. Bicchielli revocato il divieto di trasferta per i tifosi granata

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’On. Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, per l’impegno costante e determinato che ha portato alla revoca del divieto di trasferta per i tifosi della Salernitana, a partire dal prossimo 2 novembre.

Un risultato importante, ottenuto anche a seguito delle sollecitazioni mie e del Coordinamento cittadino di Forza Italia, che l’On. Bicchielli ha prontamente raccolto e rappresentato nelle sedi istituzionali competenti.

Un ringraziamento va anche al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso una tifoseria che da sempre rappresenta un esempio di passione, calore e correttezza sportiva.

Il precedente provvedimento di sospensione, seppur motivato da episodi isolati, appariva eccessivamente penalizzante per l’intera comunità granata, che nulla aveva a che vedere con il comportamento di pochi facinorosi.

Oggi viene finalmente ristabilito un principio di giustizia e di fiducia nei confronti dei tifosi della Salernitana, che potranno tornare a seguire con entusiasmo la propria squadra anche in trasferta, offrendo come sempre un modello di tifo autentico e leale.”

Roberto Celano

Capogruppo Forza Italia – Comune di Salerno