Al Gruppo Snatt premio 'Impresa sostenibile 2025' del Sole24ore - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Tiziano Ferro: “Dopo il divorzio ‘Sono un grande’ segna la mia ripartenza”
Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano e quando allarmarsi
Marta Bassino operata, rientro non prima di 4-6 mesi
Salernitana-Casertana: già 8.689 spettatori attesi all’Arechi
Ultim'ora Nazionale

Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

  • Ottobre 22, 2025
  • 0
  • 71
  • 1 Min Read
Al Gruppo Snatt premio ‘Impresa sostenibile 2025’ del Sole24ore

(Adnkronos) – Il Gruppo Snatt, leader nella logistica 3PL per i settori fashion e lifestyle, con sede a Campegine (Reggio Emilia), ha ricevuto in data odierna un Premio Speciale della Giuria nell’ambito del riconoscimento Impresa Sostenibile 2025, promosso da Il Sole 24 Ore. Il premio è stato assegnato per l’impegno concreto dell’azienda in ambito Esg (Environmental, Social and Governance), riconoscendo la sostenibilità come valore fondante del modello di business del Gruppo Snatt. “Hanno riconosciuto il valore che la nostra azienda attribuisce alla sostenibilità, che per noi rappresenta un modo concreto di prenderci cura delle persone e del pianeta”, ha dichiarato Sandro Bolognesi, Chief Compliance & Sustainability Officer del Gruppo. Come espresso anche nel Manifesto Esg dell’azienda, particolarmente apprezzato dalla Giuria, per il Gruppo Snatt la sostenibilità non è uno strumento di marketing, ma una leva strategica per rafforzare la propria visione d’impresa e contribuire a un futuro più responsabile e inclusivo. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025