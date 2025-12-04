Cdm impugna legge della Campania sulla solidarietà familiare

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventinove leggi delle regioni e delle province autonome e ha deliberato di impugnarne due. Si tratta, come spiega il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, della la legge della Campania n. 16 del 06/10/2025, con “Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare”. E della legge della Sardegna n. 28 del 09/10/2025, “Disposizioni in materia di attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali”.