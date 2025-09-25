Cavese ko, Prosperi rischia

di Francesco De Pisapia CAVESE-LATINA 0-2

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana (dal 17’st Cio- nek), Loreto; Amerighi (dal 30’st Diarrassouba), Munari (dal 39’st Sorrentino), Fornito (dal 17’st Awua), Pelamatti; Or- lando, Fella (dal 17’st Ubaldi); Guida. A disposizione: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Ba- rone, Nunziata, Macchi, D’In- coronato, Bolcano, Fusco. All.: Umberto Di Giacomo (squalifi- cato Prosperi).

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Dutu (dal 26’st Calabrese); Ercolano, Ciko, De Ciancio, Riccardi (dal 31’st Pellitteri), Pace; Ekuban (dal 31’st Fasan), Parigi. A disposi- zione: Basti, Iosi, Porro, Scrava- glieri, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Farneti, Vona, Marchi, Pannitteri, Quieto. All.: Alessandro Bruno

ARBITRO: sig. Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Daniele Antonicelli di Milano e Gio- vanni Francesco Massari di Molfetta). IV° ufficiale: Dome- nico Castellone di Napoli. Ope- ratore FVS: Alessandro marchese di Napoli. MARCATORI: 19′ st Ercolano, 47′ st Fasan

NOTE: serata umida; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 2.000 circa (tra- sferta vietata agli ospiti). Espulso al 51′ st Parigi (L) per proteste. Ammoniti: al 15′ st Piana (C); al 32′ st Diarrassouba (C); al 32′ st Riccardi (L); al 34′ st Ercolano (L); al 41′ st Pellitteri (L); al 49′ st Cionek (C). Angoli 5 a 2 per la Cavese. Recuperi: 2′ pt; 7′ st.

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese cade ancora e sembra sull’orlo di un precipizio. Nemmeno più la prestazione accompagna la squadra di mister Prosperi che sembra oramai allo sbando con due punti appena raccolti in sei gare. Alla vigilia, due squadre in crisi di risultati che avevano necessità di fare punti

per allontanare eventuali eso- neri: alla fine hanno prevalso i nero-azzurri. Mister Prosperi, squalificato, recupera diversi uomini: come Fornito e Fella e c’è la prima convocazione per Awua che si accomoda in pan- china insieme all’altro recupe- rato, ossia l’esterno Macchi; modulo confermato, ossia 3-4- 2-1. Mister Bruno, che si schiera con il 3-5-2 rispetto al solito 3-4-2-1, deve fare a meno di Gagliano e Ciciretti ed effettua un mini turn-over ri- spetto alla gara di Sabato con Dutu, Ekuban, De Ciancio e Riccardi dal primo minuto. Parte subito con il piede sul- l’acceleratore la Cavese. Al 3′ colpo di testa di Piana su puni- zione e Mastrantonio blocca in due tempi. Rispondono gli ospiti dopo tre minuti con un’azione personale di Ric- cardi che salta Piana sulla sini- stra; poi si accentra e tira dal vertice sinistro dell’area dove una leggera deviazione rende facile la presa di Boffelli. Al 12′ Amerighi dalla sinistra pesca Fella che gira di prima inten- zione dal limite ma la sfera ter- mina a lato. Al 15′ ci prova De Ciancio sugli sviluppi di un corner ma la conclusione con

l’estremo metelliano che para senza difficoltà. Sessanta se- condi dopo i pontini hanno un grossa chance con Ciko servito in verticale da Riccardi, ma Boffelli respinge in qualche modo, evitando guai. La Ca-

vese si fa vedere di nuovo al 27′ con un tiro di Fella che termina fuori. Al 29′ numero di Orlando che va via ad un avversario dalla sinistra ed effettua un cross che viene respinto dalla difesa; la palla termina sui piedi di Piana, il quale prova il tiro ma anche lui si vede ribat- tuta la conclusione. La Cavese sembra più contratta del solito e non riesce ad essere fluida nella manovra, ma al 40′ i me- telliani vanno vicinissimi al vantaggio con il centrocampi- sta Munari che raccoglie da buona posizione dopo la re- spinta corta di Mastrantonio calciando però incredibil- mente fuori. Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti ma la gara resta bloccata per quasi un quarto d’ora con errori ed imprecisioni da ambo le parti. Mister Di Giacomo a questo punto prova a dare una svolta sostituendo Fella non al meglio della condizione con Ubaldi al minuto 62′, Piana con Cionek e finalmente debutta