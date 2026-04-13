Cavese, blitz salvezza a Benevento

Francesco De Pisapia

BENEVENTO-CAVESE 0-1

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Ceresoli, Saio, Scognamillo, Pierozzi (dal 29’st Romano); Talia, Kouan (dal 29’st Donatiello); Lamesta (dal 22’st Carfora), Tumminello (dal 22’st Manconi), Della Morte; Salvemini (dal 22’st Mignani). A disposizione: Russo, Esposito, Sena, Celia, Borghini, Giugliano, Del Gaudio. All.: Antonio Floro Flores

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Peretti, Nunziata; Ubani (dal 18’st Loreto), Diarrassouba, Awua (dal 41’st Munari), Visconti, Macchi; Orlando (dal 41’st Gudjohnsen), Minaj (dal 18’st Fusco). A disposizione: Manzo, Sposito, Fella, Evangelisti, Cionek, Ubaldi, Maiolo, Yabre, Imparato, Bolcano, Di Costanzo. All.: Fabio Prosperi.

ARBITRO: sig. Francesco Burlando di Genova (Andrea Checchi di Roma 1 e Andrea Pasqualetto di Aprilia). IV° ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari. Operatore FVS: Alessandro Marchese di Napoli.

MARCATORI: 11′ pt Orlando

NOTE: serata calda; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 8.000 (abbonati 5.234 + 2.765 paganti con 2 ospiti). Espulso al 18’st l’allenatore Floro Flores (B).

Ammoniti: al 27′ st Kouan (B); al 40′ st Boffelli (C).Angoli 3 a 0 per il Benevento. Recuperi: 1′ pt; 6′ st.

BENEVENTO – La Cavese sigla una pesantissima vittoria in terra sannita ipotecando quasi la salvezza diretta. E’ bastato un gol di Orlando nel primo tempo per far perdere alla capolista la propria imbattibilità interna. Indisponibili Cionek e Fella (comunque in panchina entrambi per la squadra) mister Prosperi si affida al 3-5-2 finalmente con Orlando in avanti al fianco di Minaj. Dall’altra parte il tecnico Floro Flores deve fare a meno oltre che dei lungodegenti Nardi, Ricci, Simonetti, Mehic e Caldirola, anche della mediana titolare ovvero Maita infortunato ma in panchina per la premiazione finale e Prisco squalificato, il che obbliga il tecnico partenopeo ad affidarsi all’inedita coppia Kouan-Talia ma sempre con il classico 4-2-3-1. All’ingresso in campo i calciatori metelliani concedono il “pasillo de honor” ai padroni di casa per la vittoria del campionato. Parte forte la Cavese che subito si distende bene in avanti ed al secondo minuto Orlando dall’interno dell’area di rigore scarica all’indietro per l’accorrente Awua la cui conclusione viene ribattuta da un difensore. Subito i giallo rossi rispondo con Kouan che spara alto su angolo di Lamesta. All’8′ traversone dalla destra di Lamesta e sulla sponda opposta Della Morte di testa impegna a terra Boffelli. La Cavese passa poi in vantaggio con una ripartenza fulminea orchestrata da Visconti per Minaj che serve Ubani il cui tiro viene ribattuto ma Orlando come un falco si avventa sulla sfera scaraventando un bel destro quasi all’incrocio dei pali alla sinistra di Vannucchi. I sanniti non riescono ad abbozzare una reazione, anzi, è la Cavese a sfiorare il raddoppio al minuto venticinque. Macchi come un treno se ne va sulla sinistra e serve all’indietro per l’accorrente Orlando che quasi dalla stessa posizione con il destro manda il pallone di pochissimo sopra la trasversale. Al 32′ ancora metelliani vicino al raddoppio. Disimpegno errato di Pierozzi a centrocampo e ne approfitta Minaj che s’invola centralmente e serve a sinistra Visconti che a tu per tu scarica il destro su Vannucchi in uscita bassa. Pesano le assenze a centrocampo tra le fila dei padroni di casa che hanno difficoltà ad impostare e spesso ricorrono alle giocate sulle fasce che i metelliani prontamente raddoppiano. E così senza altre emozione si conclude la prima frazione di gioco.

Nessun cambio ad inizio ripresa da ambo le parti e sanniti che provano a raddrizzare la gara. Al 51′ su angolo di Lamesta, Tumminello di testa gira bene ma Boffelli fa buona guardia. Due minuti dopo un indemoniato Lamesta si libera in corsa sulla sinistra di due avversari e taglia centralmente per l’accorrente Della Morte che in scivolata non ci arriva di un soffio. Boffelli ancora attento al minuto 58′ su colpo di testa ravvicinato di Salvemini su cross di Pierozzi dalla destra. Due minuti dopo superlativo intervento dell’estremo difensore metelliano sempre sullo stesso attaccante numero nove delle streghe. Mister Prosperi legge bene le difficoltà nella ripresa dei suoi ed inserisce Loreto per Ubaldi e Fusco per Minaj. Il tecnico dei sanniti dopo essere stato espulso per proteste nei confronti della terna arbitrale da indicazioni per effettuare un triplo cambio con gli ingressi di Manconi, Mignani e Carfora ma nell’immediato i cambi non danno gli effetti sperati L’unico brivido è in pieno recupero quando il neo entrato Mignani si gira in un fazzoletto di campo ma spara alle stelle sottomisura. La Cavese sfata un tabù lungo ben 29 anni quando Limetti affondò le streghe a domicilio.