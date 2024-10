Cavese beffata dalla Casertana

di Francesco De Pisapia

CASERTANA-CAVESE 1-0

CASERTANA (4-3-2-1): Zanellati; Fabbri, Kontek, Gatti, Falasca; Collodel (dal 35’st Proia), Deli (dal 14’st Bakayoko), Matese (dal 20’st 30 Bianchi); Paglino, Carretta (dal 35’st Bacchetti); Iuliano (dal 20’st Satriano). A disposizione: Pareiko, Vilardi, Heinz, Salomaa, Rocca, Mancini, Asencio. All.: Manuel Iori. CAVESE (4-3-3): Boffelli; Rizzo (dal 44’st Diarrassouba), Peretti, Loreto, Maffei; Konatè (dal 24’st Citarella), Pezzella, Marranzino (dal 35’st Vitale); Badje, Fella, Sorrentino (dal 24’st Vigliotti). A disposizione: Lamberti, Di Somma, Barba, Fornito, Saio, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Barone. All.: Raffaele Di Napoli ARBITRO: Roberto Lovison di Padova (Alessandro Parisi di Bari e Davide Rignanese di Rimini). IV° ufficiale: Andrea Bortolussi di Nichelino RETE: 33’st Bianchi (Ce) NOTE: serata mite con leggero vento; terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 1.500 circa (trasferta vietata ai residenti in provincia di Salerno). Ammoniti: al 31′ pt Konaté (Cav); al 36′ pt Rizzo (Cav); al 4′ st Paglino (Cas); al 13′ st Collodel (Cas); al 23′ st Bakayoko (Cas); al 48′ st Vigliotti (Cav). Angoli 7 a 4 per la Cavese. Recuperi: 0′ pt; 5′ st. CASERTA – Sconfitta difficile da digerire e da commentare per l’atroce beffa subita al “Pinto” di Caserta dalla Cavese che viene superata di misura a meno di un quarto d’ora dal termine nell’unico tiro in porta dei falchetti della ripresa dopo aver creato e sciupato tantissimo, ma in questo momento la fortuna sembra aver voltato le spalle ai metelliani che hanno colpito anche una traversa ed un palo. Mister Iori rivoluziona in pieno la formazione che sette giorni prima era stata annichilita dall’Avellino; infatti gli unici riconfermati sono Zanellati, Kontek, Carretta e Falasca, con quest’ultimo ripescato in extremis per il forfait di Heinz infortunatosi nel riscaldamento, mentre mister Di Napoli vara un assetto offensivo schierando un 4-3-3 con Marranzino preferito a Citarella e Badje a sostegno nel tridente d’attacco. Avvio veemente degli aquilotti. Dopo appena venti secondi Badje dalla destra pesca in area Sorrentino che di testa sottomisura non ci arriva di un soffio e poco dopo, sul prosieguo dell’azione, Fella dal limite dell’area centra in pieno la traversa con un potente destro. Un brivido all’8’: punizione a rientrare dalla destra di Carretta e Boffelli in uscita alta è impreciso ma riesce comunque a smanacciare verso il secondo palo sventando la minaccia. All’11’ sono i falchetti a sprecare con Paglino che s’incunea in area tra diverse maglie avversarie sfondando sulla destra e a tu per tu con il numero uno metelliano calcia, seppur forte, tra le sue braccia. Quattro minuti più tardi è Deli a colpire il palo esterno da posizione defilata sulla destra su assist di un’incontenibile Paglino. Col passare dei minuti però le squadre si equivalgono con possesso di palla quasi equamente suddiviso; poi i metelliani salgono in cattedra spingendo di più e creando diverse occasioni. La prima al 26’ con una grande sventola di destro di Marranzino dal vertice dell’area che trova Zanellati in tuffo sulla propria sinistra a respingergli la conclusione e dopo nemmeno sessanta secondi su un cross dalla destra di Rizzo, Sorrentino a botta sicura si ritrova Fabbri a deviargli in maniera determinante la conclusione in angolo. Sempre Sorrentino alla mezz’ora pescato da un taglio di Pezzella, trova pronto il portiere sul palo di pertinenza che blocca a terra. Poi ancora sfortunati i metelliani al 39’ quando su angolo di Pezzella dalla destra, il colpo di testa a girare di Loreto termina sul palo alla sinistra dell’estremo rosso-blù. Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti e subito l’attaccante metelliano Fella con un destro dalla distanza prova a sorprendere il portiere ma la sfera termino di poco a lato. Ci prova Pezzella dai venticinque metri su calcio da fermo con la palla che sorvola la trasversale di non molto. La Casertana sembra non essere scesa in campo e mister Iori decidere di inserire l’attaccante Bakayoko per Deli ma è ancora il portiere della Casertana a dire di no a Fella al 61’ che da distanza siderale esplode un destro il quale gli viene deviato in angolo. Tre minuti dopo è Badje sottomisura a non trovare il guizzo giusto su un cross basso di Pezzella. Mister Di Napoli si gioca anche la carta Vigliotti al 69’ e l’attaccante da poco entrato viene anticipato sottomisura da Kontek su cross di Badje dalla destra. La Casertana si vede solo con un mancino telefonato di Bianchi che Boffelli para in tutta tranquillità. Al 77’ Pezzella ci prova poco dopo il cerchio di centrocampo ma il portiere vola a respingere alla sua sinistra in bello stile. Ma, incredibile a dirsi, la Casertana trova il vantaggio con Bianchi pescato da Paglino: il neo entrato trova un sinistro al volo che s’insacca sotto la traversa imprendibile per Boffelli. Le tenta tutte la Cavese: all’81’ Citarella con il destro a giro dal limite sfiora il palo alla sinistra del portiere. Di lì a poco su angolo di Pezzella, in un autentico batti e ribatti in area Zanellati si ritrova il pallone tra le braccia. Ancora il numero uno protagonista su una conclusione di Loreto che respinge al minuto 87’. Ma nonostante l’assedio ed i cinque minuti di recupero i falchetti reggono l’urto e conquistano l’intera posta in palio. Metelliani immeritatamente sconfitti ma il calcio si sa, è anche questo.