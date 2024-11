lLex difensore granata “Mimmo” Gentile: “Sono vivo e sto bene”

“Rassicuro tutti: sono vivo e sto bene“. E’ il messaggio che – anche attraverso la redazione di salernonotizie.it, che lo ha contattato al cellulare – ha voluto indirizzare a familiari, amici, ex compagni di squadra, colleghi e conoscenti Mimmo “Carmine” Gentile.

Si era diffusa, attraverso i social, una fake news sulla sua improvvisa morte: a dare per primo la falsa notizia è stato un ex compagno di squadra ai tempi della Salernitana.

Il 70enne, salernitano doc, ex difensore granata, gode di ottima salute.

“I soloni dell’informazione salernitana dovrebbero verificare le notizie prima di darle in pasto all’opinione pubblica“, ha aggiunto non poco infastidito per quanto gli è accaduto.