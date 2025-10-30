Cava. L’assessore Del Vecchio illustra i progetti

CAVA DE’ TIRRENI. Il passaggio, nel giugno scorso, a Forza Italia e l’incarico di Assessore ai Servizi Sociali. Giovanni Del Vecchio, membro dell’Esecutivo targato Vincenzo Servalli, sta cercando di assolvere al meglio il suo incarico istituzionale, con occhi puntati alle prossime elezioni amministrative, in programma nella prossima primavera. E con un destino tutto da scrivere e da costruire, passo dopo passo, intervento dopo intervento. Siete giunti all’ultimo scorcio dell’amministrazione Servalli. Quali sono i programmi fino alla prossima primavera?

“In questa fase finale di consiliatura la nostra azione politica si concentrerà in primo luogo sull’ultimazione di piazza San Francesco con la realizzazione dei parcheggi interrati e dell’area verde di copertura; il completamento di tale intervento restituirà dignità ad una piazza importante e soprattutto linfa e vitalità al commercio con il recupero dei posti auto esistenti prima della realizzazione del parco urbano di corso principe Amedeo. Altro obiettivo strategico che contiamo di inaugurare prima del termine del mandato è la piscina comunale oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e recupero”.

Nel giugno scorso, lei ed altri suoi colleghi avete annunciato l’adesione a Forza Italia. Tuttavia siete rimasti in una maggioranza tendenzialmente di marca PD. Potete spiegare questa scelta?

“Sì, a giugno scorso unitamente al presidente del consiglio ed altri due consiglieri abbiamo aderito in Forza Italia. Si tratta di un ritorno alle origini in continuità con un progetto di centro che rispecchia i nostri valori e ideali propri delle tradizioni democratiche, liberali, cattoliche e riformiste europee. Si tratta di una scelta convinta ma nello stesso responsabile perché non potevamo lasciare la maggioranza e consegnare la nostra città ad un commissario prefettizio che non ci avrebbe consentito di ultimare il programma elettorale per cui siamo stati votati con l’ultimazione di grandi opere in corso di esecuzione e la realizzazione di altri obiettivi strategici di trasformazione della nostra città”.

Nella sua qualità di Assessore ai Servizi Sociali di cosa si sta occupando in questo ultimo periodo a livello amministrativo?

“L’azione amministrativa del mio assessorato si sta concentrando su due obiettivi di breve e medio termine. Il primo è il dopo di noi con l’inaugurazione entro la fine dell’anno di casa Apicella una struttura di proprietà comunale che sarà destinata ad un progetto (comunità alloggio e centro polifunzionale diurno) di accoglienza, assistenza ed inclusione per le persone con disabilità lasciate sole e prive di assistenza. Il secondo è il progetto Pon metro plus con un finanziamento di circa 8 milioni di euro destinati al sociale tra infrastrutture e servizi. Gli ambiti di intervento prevedono l’inclusione e l’innovazione sociale, l’accesso all’occupazione con particolare riferimento alle categorie deboli o protette e agli over 40, la promozione dello sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza. Le tre le linee di intervento con la realizzazione di un Family Hub e di un polo Multiservizio di Prossimità presso il ristrutturato, storico, complesso edilizio dell’ex Asilo di Mendicità a San Lorenzo, la realizzazione dei Parchi Sociali per servizi di prossimità e inclusione sociali con il restauro dello Chalet e del giardino storico di Villa Rende, la valorizzazione del giardino storico di viale Crispi e un presidio di Comunità all’interno del Parco Urbano Sassoli di c.so Principe Amedeo. Un finanziamento importante che determinerà una ricaduta rilevante sul tessuto economico e sociale della nostra città”. Ultimo ma non per ordine di importanza è la piena operatività dell’Azienda consortile speciale Cava- Costa di Amalfi che un introduce un modello associato di gestione dei sevizi sociali sul territorio di Cava e di altri 13 comuni della Costiera Amalfitana”.

Una battuta sulle regionali. Sono state presentate le liste. Come considera la sfida centrodestra – centrosinistra? Chi ne uscirà vincitore secondo un suo pronostico? “Le elezioni regionali rappresentano un crocevia importante per la nostra regione che necessita di un cambio di passo e di un rilancio politico amministrativo dove il partito di Forza Italia in grande ascesa guidata egregiamente dal coordinatore regionale On. Fulvio Martusciello unitamente ai suoi partiti alleati è in grado di garantire”. Giovanni Del Vecchio il prossimo anno si candiderà di nuovo alle amministrative di Cava? “Quanto alla mia candidatura alla carica di consigliere comunale alle prossime amministrative posso dire che con certezza sarò parte integrante del progetto del mio partito di appartenenza, Forza Italia, e il mio ruolo sarà concordato e condiviso con il mio gruppo e con i vertici di partito. Ma ciò è ancora prematuro perché ora ci attende una sfida importante quella delle regionali che mi auspico si svolga in un clima di massima serenità e rispetto”. Una certezza c’è ed è quella della candidatura di Giovanni Del Vecchio, deciso a scendere in campo con la nuova casacca di FI e con un ruolo da protagonista.

