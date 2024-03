Castel S. Giorgio. Sindaco e vice sindaco all’Umberto I

«Le uova di cioccolato rendono sempre felici e vedere i sorrisi in quei bambini che trascorreranno queste festività in ospedale, così entusiasti nel riceverli, ci ha riempito il cuore di gioia-ha detto il primo cittadino di Castel San Giorgio-. Un gesto d’amore semplice, genuino, nato dal cuore e con il quale abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza a tutti i bambini che stanno attraversando un periodo difficile. Non potendoli raggiungere tutti, abbiamo scelto i piccoli degenti dell’ospedale di Nocera Inferiore, dove oltre alle cure specialistiche, non mancano loro nè l’affetto nè la grande solidarietà di tutti Idealmente queste uova di cioccolato, che abbiamo portato insieme al vice sindaco Giustina Galluzzo e al comandante della polizia locale Giuseppe Contaldi, a nome di tutta l’amministrazione comunale, sono per tutti i bambini che non trascorreranno la Pasqua a casa con i loro cari. L’augurio è che lo possano fare quanto prima e riprendere così la loro normalità, fatta di casa, giochi, amore e famiglia com’è giusto che sia. Gli auguri di Buona Pasqua li abbiamo estesi anche a tutto il personale medico ed infermieristico del più grande ospedale dell’Agro, dove, nonostante le difficoltà quotidiane, tutti ricevono cure adeguate. Che sia per tutti loro, per chi ogni giorno si prodiga per la vita degli altri, una Pasqua di grande serenità»- ha concluso il sindaco Paola Lanzara. Ieri, sempre a Castel San Giorgio, grande festa per tutti i bambini organizzata dall’assessore Antonia Alfano a Villa Calvanese e uova di pasqua per tutti gli iscritti al centro Minori.