Castel S. Giorgio: Lanzara pronta al terzo mandato

Non c’è due senza tre. La Sindaca di Castel Sam Giorgio, Paola Lanzara, si prepara a chiudere il suo decennio da prima cittadina, con vista sul terzo mandato. E ora c’è il primo maggio da festeggiare e onorare, una ricorrenza piena di significati.

Ultimo anno di questo doppio mandato sindacale. Un breve bilancio.

“Siamo arrivati all’ultimo anno di questo doppio mandato con un bilancio estremamente positivo. In questi anni abbiamo lavorato senza sosta per trasformare il nostro Comune, puntando su sicurezza, scuole, infrastrutture e qualità della vita. Abbiamo portato a termine numerose opere pubbliche strategiche e rafforzato settori fondamentali come il sociale, la cultura e la digitalizzazione. Siamo un Comune dinamico, in continua evoluzione, e i risultati raggiunti sono concreti e tangibili”.

Quali sono le attività da portare a termine in questo ultimo scorcio di consiliatura?

“In questo ultimo periodo di consiliatura siamo impegnati a completare i cantieri già avviati e a consolidare i progetti in corso. Tra le priorità ci sono la conclusione delle nuove strutture educative e culturali, il miglioramento della viabilità interna grazie ai finanziamenti ottenuti e il rafforzamento dei servizi al cittadino. Proseguiremo anche con i programmi legati alla sicurezza urbana e all’innovazione tecnologica dell’Ente, per chiudere questo ciclo amministrativo rispettando pienamente gli impegni presi”.

Può descriverci in breve i cantieri di opere pubbliche più importanti terminati e quelli da concludere o iniziare?

“Abbiamo realizzato interventi molto importanti: la nuova caserma dei Carabinieri, l’abbattimento e la ricostruzione della scuola primaria di Trivio e la ristrutturazione di tutti i plessi scolastici del territorio, tra cui la Galluzzo, la Rita Levi Montalcini e quelli di Lanzara. Abbiamo messo in sicurezza il territorio con interventi sulle sponde del torrente Solofrana e con barriere paramassi sulle colline circostanti. Importante anche la riqualificazione del nido Giancarlo Siani e il lavoro svolto con il Consorzio di Bonifica per opere idrauliche, tra cui l’ampliamento della vasca Valesana. Abbiamo inoltre realizzato la nuova autorimessa comunale e interventi di efficientamento energetico alla casa comunale.

Tra i progetti in corso, segnalo la realizzazione del nuovo asilo di Castelluccio, del nuovo asilo nido al capoluogo, del teatro all’aperto e dell’Ospedale di Comunità, nato dopo l’abbattimento del vecchio sanatorio di Trivio e oggi in fase di costruzione. Inoltre, attraverso il masterplan finanzieremo la strada verso il Santuario di Monte Castello; è in itinere anche la messa in sicurezza della zona cimiteriale, con ampliamento della stessa e il riammagliamento dei marciapiedi dell’intera area”.

Primo Maggio 2026. Che sapore ha la Festa del Lavoro quest’anno?

“La Festa del Lavoro di quest’anno ha un significato ancora più profondo: è il momento per ricordare i figli di Castel San Giorgio che hanno perso la vita sul lavoro, rinnovando un impegno collettivo per la sicurezza e la dignità di ogni lavoratore. Allo stesso tempo, vogliamo guardare al futuro valorizzando le nostre radici: consegneremo una pergamena di merito a coloro che portano avanti mestieri che rischiano di scomparire, custodi di tradizioni, competenze e identità del nostro territorio. Il lavoro resta il fondamento della nostra comunità: dignità, sviluppo e coesione sociale”.

Terzo mandato. Ci sta pensando?

“C’è la volontà e la determinazione a continuare. Siamo pronti a completare tutte le opere avviate e a metterne in cantiere di nuove. Abbiamo già ottenuto importanti finanziamenti, come i 2 milioni di euro per le strade interne e oltre 100 mila euro per il progetto “Castel San Giorgio Sicura”. Abbiamo inoltre investito molto nel sociale e nella cultura, con servizi come il Centro Minori, il Centro Anziani e il Centro per la Famiglia, oltre a iniziative di rilievo come il Premio Jean-Claude Izzo, che richiama personalità di livello nazionale. C’è ancora tanto da fare e l’impegno è quello di continuare a lavorare con serietà e visione per il futuro della nostra comunità”. Un sindaco che non si ferma, sempre in corsa, lungo il percorso che il prossimo anno potrebbe incoronarla ancora prima cittadina di Castel San Giorgio per la terza volta consecutiva. Un record.

Mario Rinaldi