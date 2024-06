Castel S. Giorgio. Il sindaco Lanzara: Grazie ANDOS

10 ANNI DI ANDOS a Castel San Giorgio. L’Associazione Donne Operate al seno – Comitato Agro Sarnese Nocerino – in Villa Calvanese ha celebrato un grande traguardo fatto di impegno, di sostegno e di solidarietà per tantissime donne. «Grazie ANDOS! Grazie a tutte le splendide guerriere che in questi 10 anni hanno creduto e portato avanti questo importante progetto-ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara intervenuta alla cerimonia celebrativa-. A nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità di Castel San Giorgio intendo esprimere il doveroso ringraziamento a tutte le associate,ricordando anche tutte coloro che,purtroppo, sono volate via, dopo aver dato un contributo determinante all’associazione. Pur non essendo fisicamente presenti, hanno fatto la storia dell’Andos e sono sempre nel cuore e nei ricordi di tutti noi. Il Comune di Castel San Giorgio -ha proseguito il primo cittadino – da sempre è a fianco dell’Andos e questa sera abbiamo partecipato, con orgoglio,ad un evento celebrativo importante e ad un convegno di grande interesse. Continueremo a sostenere un’associazione tanto importante che offre un contributo determinante a tantissime donne operate al seno. L’ANDOS Onlus Nazionale opera in tutta Italia a favore delle persone che hanno subìto un intervento al seno, insieme a quanti intendono collaborare al loro supporto assistenziale e al loro reinserimento nella società (medici, psicologi, infermieri, volontari…) ed è formata da vari Comitati territoriali. Quello dell’Agro Nocerino Sarnese,presieduto dall’avvocato Giuliana Alati, ha compiuto 10 anni e per l’occasione ha voluto dare un ulteriore contributo attraverso un convegno sul tema “Le nuove frontiere delle terapie innovative . la Rete Oncologica Campana”. Grazie al dott. Raffaele Addeo, Dirigente Responsabile U.O.C Oncologia P. O. Frattamaggiore e agli autorevoli interventi del Dott. Sandro Pignata, Direttore Divisione oncologica Medica dell’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, del Dott. Prof. Giuseppe Di Lorenzo, Dirigente Responsabile UOC Oncologica Medica Asl Salerno, presidio A. Tortora e del Dott. Prof. Mario Fusco, Responsabile del registro Tumori e Specialista in Oncologia, è stato affrontato un tema di grande interesse e, purtroppo, di grande attualità. Confidiamo nella scienza e nei medici, nella speranza che le cure per tali patologie possano essere sempre più efficaci e risolutive» – ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.